El PSOE critica el estado que han presentado las playas en Semana Santa

El PSOE denunció ayer que las playas de Algeciras no han estado en las condiciones más adecuadas en Semana Santa. El grupo municipal socialista remarcó que ocurre todos los años y cargó contra el Gobierno local por ello.

"Nos hemos encontrado en El Rinconcillo restos de tuberías rotas por el temporal, sin recoger, obras sin señalizar con la seguridad suficiente para evitar posibles accidentes, falta de desbroce en zonas de servicios y paseos llenos de arena que han impedido a los viandantes y especialmente a los que tienen una movilidad reducida su uso. Sufrimos otra vez la falta total de previsiones de la delegación de Playas, que el alcalde, José Ignacio Landaluce, permite", afirmó la concejala socialista Francisca Pizarro.

"A todo ello tenemos que añadir la falta de regeneración de la arena, que no ha terminado antes de los días festivos. Tampoco se conoce el plan de recuperación de playas de Algeciras que reclamamos desde el mes de marzo, un plan que acabe definitivamente con el deterioro que invierno tras invierno sufre nuestro litoral", apuntó la edil.

"Los ciudadanos de Algeciras pagamos muchos impuestos para que no podamos utilizar las playas durante todo el año porque tenemos un delegado de Playas que no sabe gestionar su delegación, y no sabemos a qué espera el alcalde para poner soluciones definitivas a este problema que año tras año estamos sufriendo", ahondó Pizarro.

"Además, al delegado de Playas Segundo Ávila y al alcalde se les olvida que nuestras playas son una riqueza medioambiental y una fuente natural de ingresos económicos porque atrae al turismo si están cuidadas y si damos un servicio de calidad que pueda competir con las playas de la comarca", insistió.

"La situación de la delegación de Playas no debe continuar así y por tanto el alcalde debe cesar o pedir la dimisión al delegado", concluyó.