El PSOE dice que el alcalde cobra de la Mancomunidad aunque lo niegue

El Grupo Municipal Socialista confirmó ayer que el alcalde del PP en Algeciras, José Ignacio Landaluce, también cobra las dietas por asistencia a órganos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, pese a que afirmó en su día que su único ingreso público como cargo político era su sueldo de senador.

"Sus mentiras sobre los ingresos públicos que recibe se acumulan. Dijo que no cobraba del Ayuntamiento de Algeciras y la verdad es que cobra, y también lo hace en la Mancomunidad y en el Senado. Era un engaño más que desmontan los hechos y documentos oficiales", afirma el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"No se trata de que sea mucho o poco lo que cobre por dietas de la Mancomunidad, es que siempre ha venido manteniendo que no cobraba nada, como si le estuviera haciendo un favor a los ciudadanos, y no es verdad. La realidad es que tiene tres pagadores públicos cuando decía que solo tenía uno, el Senado", añadió Fernando Silva.

El alcalde, senador y miembro de la Junta de Comarca de la Mancomunidad cobra de las tres instituciones, e incluso carga al Ayuntamiento los peajes de autopista de sus viajes al Senado.

"Debería pedir perdón a los ciudadanos por sus mentiras, que no se limitan solo a sus ingresos, sino también a tantos proyectos prometidos y que nunca ha cumplido. No es un alcalde a coste cero. Eso ya lo demostramos con informes del Ministerio de Hacienda y ahora confirmamos que también cobra de Mancomunidad", declara el portavoz municipal socialista.

El Grupo Municipal Socialista ya anunció el pasado mes de enero, cuando desveló que el alcalde del PP percibe más de 10.000 euros al año de las arcas municipales algecireñas, además de su sueldo del Senado superior a los 90.000 euros anuales, que ampliaría el análisis a otras instituciones.

El cobro de la indemnización en Mancomunidad está confirmada mediante los decretos que firma el presidente del organismo comarcal, el último de ellos del que se tenga constancia firmado el pasado 2 de febrero del presente año.