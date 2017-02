El PSOE acusa a Landaluce de que no esté la guardería

El Partido Socialista manifestó ayer en una nota de prensa que el alcalde de Algeciras, José IgnacioLandaluce, es el único responsable de que la deseada guardería en El Saladillo no se haya construido todavía. "Pese a contar para este proyecto con el dinero de la subvención de la Junta de Andalucía en la cuenta municipal desde diciembre de 2014, no ha invertido ni un solo euro en este objetivo. La prórroga que dice ahora que pide ya la agotó, y lo sabe desde junio del año pasado. El alcalde del PP lo que intenta ahora es buscar otros culpables, cuando es él el responsable de este problema. Resulta patético que intente justificar su falta de gestión por motivos ajenos a la institución municipal que no existen, afirmó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva. El portavoz añadió que ya ha reconocido implicitamente que no aportó en el último pleno toda la información que tenía sobre la situación de la subvención para la guardería. "Eso es muy grave. Cuando debatimos un nuevo concurso ya hacía días que se había recibido en la alcaldía la comunicación de la Junta de Andalucía de apertura del trámite para el reintegro de la subvención", añadió el socialista.

El PSOE cree que el gobierno local debería justificar con certificaciones de obra el gasto del dinero de la subvención, pero no lo puede hacer porque no ha hecho nada en los dieciocho meses que ha tenido, tal y como dice la orden de concesión del dinero.

"Landaluce ya no puede seguir engañando con este asunto y tiene que afrontar el proyecto, y si lo que tiene que hacer es buscar fondos propios, como anunció en el pleno, que lo haga lo más pronto posible y no genere más decepciones entre los vecinos de la zona Sur", añade el portavoz municipal socialista en la nota.

"También tendría que explicar qué ha hecho con el dinero de la subvención durante los dos años que han transcurrido desde que recibió esos 442.000 euros de la Junta de Andalucía. Pero el alcalde solo actúa con falsedades, con el único objetivo de crispar y confrontar. Y lo que debería hacer es dejar de seguir retrasando la ejecución de este proyecto", concluyó Fernando Silva.