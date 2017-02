El PSOE cierra filas en torno a Silva frente a la "actitud" de Landaluce

La comisión ejecutiva municipal del PSOE de Algeciras ha cerrado filas en torno a su portavoz, Fernando Silva, en base al enfrentamiento que mantuvo en el pasado pleno con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el cual el primer edil manifestó que el epitafio de la tumba de Silva dirá: "Pasó por esta vida sin hacer el bien y mintiendo mucho".

Los socialistas denunciaron que las "discrepancias políticas no están reñidas con las buenas formas y la educación". El PSOE rechazó de forma contundente y enérgica la actitud del alcalde del PP, señalando que "una vez más ha demostrado un talante altanero, soberbio, despectivo e irrespetuoso" hacia el grupo socialista y de forma "particular con su portavoz".

La ejecutiva del PSOE afirmó que espera que esta actitud "no vuelva a repetirse y tenga la nobleza de disculparse públicamente y reconocer que el insulto no es un instrumento político ni útil ni necesario entre demócratas". Apuntó a su vez el PSOE que les preocupa que el alcalde de Algeciras "aparezca a todos los efectos y constantemente como alguien con una imagen autoritaria y hostil que no proyecta la amabilidad y hospitalidad de los algecireños".

En este sentido los socialistas aseguraron que seguirán denunciando todo aquello que les parezca mal.