El PSOE acusa al PP de "perder" una subvención de 440.000 euros

El proyecto de la guardería de El Saladillo vuelve con polémica a la órbita municipal. El portavoz del PSOE, Fernando Silva, anunció ayer que el gobierno local del PP ha perdido la subvención de 440.000 euros que le había otorgado la Junta de Andalucía para el proyecto de la escuela infantil en el antiguo colegio Almanzor, en El Saladillo. Esta denuncia pública vino a propósito del pleno del martes, al que se lleva precisamente el expediente de construcción de la nueva guardería.

Silva hizo esta denuncia pública en base al expediente que se llevará a la sesión plenaria en la que consta un informe del Interventor de Fondos. El documento, al que ha tenido acceso Europa Sur, expone que consta en el citado expediente el informe de Planificación Económica, de fecha 14 de junio de 2016, en el que manifiesta que no resulta posible plantear la prórroga de la subvención, dado que se trata de un expediente subvencionado. Además cita el interventor que "desconoce si se ha realizado algún trámite posterior en cuanto a la posibilidad de efectuar alguna prórroga".

La concejal de Educación, Laura Ruiz, se apresuró en indicar que "es rotundamente falso lo que anuncia el PSOE", sosteniendo que "no existe ningún expediente de reintegro de ninguna subvención y el proyecto sigue su curso normal". Añadió además en un comunicado que "el expediente sigue su cauce normal".

El socialista denunció que se trata de una obra que se lleva esperando desde 2011 y afirmó que ahora el Ayuntamiento debe devolver a la Junta el 75% de la subvención, de un presupuesto de en torno a 600.000 euros, y "buscar fondos propios para asumir la construcción".

En diciembre de 2011 el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publicó la concesión de la subvención. El entonces edil de Educación del PP, solicitó en enero de 2013 el cambio de fórmula de concesión, pasando de entidad pública a privada y se le concedió, siendo ingresado el 75% de la subvención. La oposición ha tenido acceso a un escrito de mayo de 2016 en el que Ruiz es advertida por técnicos municipales de la situación. El pasado 10 de junio era la fecha límite para pedir prórroga, tal y como manifestaba el responsable de Planificación Económica.

El portavoz del PSOE afirmó que la guardería ahora corre "serio riesgo de no construirse", apuntando a la documentación que tienen para el pleno al que se vuelve a convocar un concurso para adjudicar la construcción.

El PSOE apuntó al informe del interventor municipal: "En el caso de que no haya una prórroga de la subvención y no existe resolución favorable de la Junta, no existiría ni financiación ni consignación suficiente para atender al gasto". Apuntando Silva que: "Si no se dan esas condiciones se paralizará el proceso de contratación". Como fórmula posible es "quitarlo de un sitio para construir la guardería, es decir volver a traicionar a otros ciudadanos de inversiones previstas para hacer la guardería", lamentó el socialista, que puntualizó que no llegó a convocarse la mesa de Contratación anterior.

La socialista María Díaz cargó contra el gobierno del PP y cuestionó si Landaluce ha guardado el dinero en un "cajón" al ser un proyecto impulsado por el PSOE. En este caso insistió en preguntar dónde está el dinero y porqué se ha dejado morir la subvención.

Ruiz en su comunicado cargó contra Silva y el grupo socialista: "Este equipo de gobierno del PP sí es serio y sí cumple con sus anuncios y proyectos, no como el PSOE cuando gobernaba la ciudad, época en la que se perdieron varias subvenciones por pésima gestión". apuntando a la Jefatura de la Policía Local como ejemplo.