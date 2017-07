El PP se apoya en técnicos para tratar de aclararle las dudas a la oposición

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se encerró ayer sábado durante casi dos horas en la sala de comisiones del Ayuntamiento junto a los delegados de Hacienda, Luis Ángel Fernández, y Playas, Segundo Ávila, para responder en la junta de portavoces -solicitada días antes por la oposición- sobre el caso del parking Escalinata y el mantenimiento de las playas.

Nueve personas estuvieron atendiendo las dudas de los portavoces de la oposición, desde el secretario general a los responsables de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Los portavoces Fernando Silva (PSOE); José Luis Alcántara (IU); Alejandro Gallardo (Algeciras Si Se Puede) e Ignacio Holgado (Ciudadanos), recibieron información, que era lo que pedían, pero las dudas siguieron latentes una vez se abrieron las puertas de la sala.

El PSOE lamenta que califiquen a los expertos de "responsables de los problemas del parking"

Landaluce fue el primero en tomar la palabra una vez concluida la reunión señalando sobre el caso Escalinata que la decisión del equipo de gobierno es "defender los intereses de la ciudad tal y como nos aconsejan los técnicos, porque nosotros no somos juristas ni somos los que tenemos que emitir criterio de actuación".

Con respecto a las playas Landaluce respondió que están limpias con las pasarelas puestas y los balizamientos. Otro punto discutido en la junta de portavoces fueron los problemas entre la empresa concesionaria Urbaser y los representantes de los trabajadores, El primer edil afirmó que "hay más trabajadores que nunca, con más maquinaria que nunca y con las mejores condiciones laborales porque así se firmó al final de la temporada de playas". Reiteró que la empresa tiene que cumplir "que para eso le pagamos con dinero de los algecireños y los trabajadores tienen que cumplir con su trabajo que para eso reciben un sueldo".

Los portavoces de la oposición hicieron visible su malestar por tener que forzar una junta de portavoces para encontrar respuestas. El concejal del PSOE, Fernando Silva, fue el primero en tomar la palabra para lamentar que "están" ante un gobierno "enrocado" que "no asume su responsabilidad política que existe y clara" en el caso Escalinata ni en el caso de la "mala gestión del servicio de playas". El socialista recordó que "los políticos tienen que gestionar y esa es la parte que se le olvida a Landaluce". Silva concluyó que "se nos pretende señalar a los técnicos como garantes y responsables de los problemas de la Escalinata y a los trabajadores de los problemas de la playa", advirtiendo al respecto que ha faltado planificación y gestión política.

Por parte de IU, José Luis Alcántara, cargó contra la "falta de responsabilidad" del PP con respecto al caso Escalinata. "Se niegan a asumir la responsabilidad política directa que tienen", recordando a los ediles del PP -Luis Ángel Fernández y África Arellanos- que en 2001 aprobaron el proyecto de construcción declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Alcántara pidió el cese de ambos y que se abriera expediente a los técnicos implicados, lo cual lamentó que fuera rechazado por Landaluce ayer. "Desde hoy Landaluce se hace cómplice de este disparate urbanístico". Sobre las playas advirtió de una "alianza" entre el gobierno y Urbaser y cuestionó la ausencia de representantes de los trabajadores, cuando sí había de la empresa, y reiteró que se cese a Ávila por el "incumplimiento del pliego de condiciones".

El portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, valoró la junta de portavoces como "desigual" ya que recibió la información requerida del Escalinata pero pidió que se elabore un calendario de ejecución de la sentencia. En el tema de playas criticó que la empresa se quite la culpa diciendo que no conocen "el incumplimiento del convenio laboral" y por la parte política alertó que el Ayuntamiento debe "velar" por el funcionamiento del servicio aunque se privatice y pedirá un informe detallado sobre el cumplimiento del pliego.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado, reconoció que no tenían información del caso Escalinata desde el pasado noviembre. Ahora estudiará el posicionamiento. Sobre las playas advirtió que han detectado numerosas carencias. El concejal insistió que no están preparadas: "La empresa se debe actualizar con nueva maquinaria y no puede ocurrir que a principios de julio no estén totalmente preparadas las playas".

El concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, respondió en el caso Escalinata que es un asunto "muy claro" desde el punto de vista judicial e hizo alusión al informe de Fiscalía que expone que "no hay ninguna irregularidad en el procedimiento de adjudicación de cuatro aparcamientos, que todas las irregularidad comenzaron después". Por eso recordó que se exige responsabilidad a los que ejecutaron las obras, en alusión a Juan Antonio Palacios (PSOE), Tomás Herrera (PSOE) y José Luis Ortega (PA).

El edil del PP insistió que el Ayuntamiento está como responsable civil subsidiario. "Es un asunto claro, absolutamente transparente, cada vez que piden explicaciones se les da". Subrayó el concejal que la justicia tiene "muy claro" quiénes son los responsables, que son los que ejecutaron las obras. Por otro parte volvió a señalar que los cuatro aparcamientos han rendido 3 millones de euros en canon, por lo que si hubiera que llevar a cabo la demolición definitivamente del Escalinata el coste es muy inferior a lo que ya ha percibido el Consistorio por el propio parking, que son unos 800.000 euros.

El concejal de Playas, Segundo Ávila, insistió que se paga "a una empresa para que nos preste un servicio y los trabajadores quieren de mala manera inmiscuir al Ayuntamiento en este tema cuando no le compete directamente". Cargó contra la "manipulación del PSOE a algunos representantes del comité de empresa", recordando que se está incluso pidiendo el cese de él en su cargo: "No voy a dimitir hasta que no termine la legislatura, a no ser que el alcalde me pida que debo dejar el cargo". Ávila también salió al paso sobre las quejas por el estado de las playas, afirmando que están totalmente equipadas. Dijo que con PSOE e IU se ponían a mediados de julio las balizas.