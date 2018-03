El PP amenaza con reclamar a la Junta en los juzgados los costes del vertedero

El problema ambiental del vertedero de El Cobre va camino de acabar doblemente judicializado. Mientras un juzgado investiga la denuncia de Agaden por los vertidos de lixiviados que llegan al arroyo La Cava desde el depósito de residuos clausurado, el Ayuntamiento de Algeciras asegura que llegará a los tribunales si es necesario para reclamar a la Junta que sufrague el coste de los trabajos realizados y los aún pendientes para dar un tratamiento adecuado a esos vertidos.

"Tiene que pagar lo que hizo mal", adujo el alcalde, José Ignacio Landaluce, en alusión a la Junta durante el Pleno de ayer. Hasta la sesión llegaba un convenio con la Mancomunidad de Municipios con el que se trata de poner fin al continuo vertido de lixiviados desde el antiguo depósito, clausurado en 2008 después de años en servicio en los que fueron depositados allí residuos urbanos, escombros, cenizas del proceso de producción de acero inoxidable y "hasta residuos procedentes de los Astilleros de Cádiz". Un informe del Instituto Nacional de Toxicología ponía el foco sobre la mala situación del vertedero hace unas semanas al advertir de la existencia de estos lixiviados, que están provocando un "daño sustancial" en el arroyo La Cava, suponen un riesgo de contaminación para la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones y podrían suponer un riesgo para la salud de las personas. No era la primera denuncia, ya que durante los años anteriores la Junta había abierto varios expedientes al respecto.

Al salir este informe a la luz, el Ayuntamiento culpó a la Junta del mal estado del vertedero, aduciendo que la clausura no se había hecho bien y que, de hecho, el Consistorio no había recepcionado la obra de sellado, por lo que no era responsable del mantenimiento. La Administración autonómica defiende que según sus informes la clausura fue correcta y apunta a una mala gestión posterior como causa de los vertidos.

Ayer, el Consistorio insistía en esa tesis. "Los lixiviados existen porque está mal sellado", aseguraba el concejal de Hacienda y presidente de la Mancomunidad Luis Ángel Fernández, para añadir que el Ayuntamiento ha asumido el mantenimiento del vertedero "por responsabilidad", pero se lo pleiteará a la Junta.

Es por ello que formaliza el convenio de gestión con la Mancomunidad, algo que le inquirían ayer desde la oposición: ¿Cómo ceder una responsabilidad que niega que sea suya? Los residuos sí son una competencia municipal, recordaba Landaluce, y el Ayuntamiento lo que ha hecho es "buscar una solución". Y exigir a la Junta que clausure bien el vertedero.

A esta administración reclamará el coste de la actuación que se va a ejecutar ahora, pero también los gastos ya realizados. Hasta ahora, la empresa mancomunada Arcgisa ha venido retirando los lixiviados en camiones para llevarlos a la depuradora de Sotogrande, algo que ha generado un coste de 172.785 euros. Con el convenio que ayer se aprobó en Pleno con los votos del PP y la diputada no adscrita Elena Abad, la Mancomunidad se hace cargo del mantenimiento postclausura del vertedero, para lo cual propone construir una conducción desde el vertedero hasta la estación depuradora de Algeciras, de forma que los lixiviados acaben allí directamente y no haya vertido alguno. El coste de esa canalización y el plan de mantenimiento (que tiene que ser aprobado por la Junta) sería de 355.000 euros. En total, la deuda ascendería a 527.000 euros.

Sobre el coste de la actuación y su repercusión a los ciudadanos plantearon ayer sus dudas los grupos de la oposición. El documento recoge que la Mancomunidad puede repercutir el cobro del mantenimiento a los ciudadanos de Algeciras a través de la tasa comarcal de residuos, directamente al Ayuntamiento o incluso pedir a la Junta que autorice crear un canon de inversión a recaudar en Algeciras. "Si se pueden abrir otras vías de colaboración de subvención o ayuda, perfecto, pero no puede ser que se sufrague con una subida en la tasa de residuos o un canon especial", resumía el portavoz socialista Fernando Silva la reivindicación de todos los grupos. Fernández les contestaba que la Mancomunidad no tiene necesidad de repercutir esa cantidad en los recibos: "En este momento no es necesario aumentar la tasa comarcal y 335.000 euros no van a desequilibrar las cuentas de explotación, tenemos buenos clientes como Ceuta, Gibraltar y la Costa del Sol". Es más, aseguró, "el año que viene también congelaremos las tasas de depuración, vertedero y eliminación de residuos". Y el Ayuntamiento "no va a tener que pagar una sola factura", remarcó, puesto que su liquidación con la Mancomunidad es positiva.

"Me da la sensación de que eso lo vamos a tener que pagar", dudaba Ignacio Holgado, portavoz de Ciudadanos. Como otros en la bancada, recriminó que el convenio llegase sin un informe económico, una advertencia formulada por el interventor.