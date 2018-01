El PP denuncia que el Centro de Formación Ocupacional está inactivo desde 2014

Los diputados autonómicos del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero y Jacinto Muñoz, denunciaron ayer que la falta de actividad en el Centro de Formación Ocupacional Punta Europa, en la barriada algecireña de San García, desde hace cuatro años.

"La situación de este centro formativo, desgraciadamente, no es aislado, puesto que el Gobierno socialista de Susana Díaz desde la Junta está llevando a cabo un auténtico cerrojazo a todas las actividades formativas en nuestra provincia", explican.

Ruiz-Sillero y Muñoz recalcaron que se trata de un centro "en excelentes condiciones y gran capacidad para ofrecer formación y oportunidades de empleo a los desempleados algecireños. "Nos encontramos con falta de actividad formativa por parte del PSOE desde hace más de cuatro años", subrayaron.

"Idéntica desastrosa situación está sucediendo en otros municipios de la provincia, pese a que estamos en una tierra con una de las más altas tasas de desempleo de toda España y el esfuerzo en materia de empleo y formación por parte de la Junta, que es la institución que tiene las competencias exclusivas en ello, debería ser mucho mayor", continuaron. "Todo esto no pone de manifiesto otra cosa que dejadez, falta de planificación y olvido de los gaditanos por parte del PSOE, puesto que los socialistas han demostrado que esta provincia no está entre sus prioridades", subrayaron los diputados populares, que argumentaron que "con el un 28% de tasa de desempleo en Algeciras, el gobierno socialista de la Junta abandona a los desempleados del municipio y de la Comarca del Campo de Gibraltar. Al no existir formación, se niega la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo y es una situación que se ha alargado ya durante más de cuatro años".