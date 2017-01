El PP rehúsa que Cala Arena sea una playa nudista, pero no rechaza de plano la idea

¿cala Arena una playa nudista? Fue lo que pidió ayer la concejala no adscrita Elena Abad en una moción. El equipo de gobierno del PP lo rechazó, pero, según dio a entender, más por la imposibilidad práctica de llevar a cabo la iniciativa que porque le disguste la idea.

Abad señaló que el turismo naturista está en alza y que el enclave de Cala Arena es adecuado para que Algeciras pueda explotar ese filón. La edil sostuvo que autorizar oficialmente el nudismo en ese tramo del litoral algecireño podría suponer para el municipio "una fuente de riqueza" y un reforzamiento de la marca Algeciras con la llegada de turistas que suelen tener un elevado poder adquisitivo.

Susana Pérez Custodio, concejala de Turismo, no rechazó de plano la idea y, de hecho, sugirió que el equipo de gobierno había barajado una alternativa de ese estilo en la zona del Faro, pero que no resultó posible. Como tampoco es posible, añadió, que Cala Arena sea nudista. Es un espacio natural rodeado de propiedad privada. No se podrían acometer las necesarias actuaciones para dotar a esa franja costera de los accesos y servicios adecuados y reglados.

El PSOE apoyó la iniciativa y su concejal Félix Duque mencionó que la idea ya se manejó a finales de los ochenta.

Tampoco salió adelante una moción del PSOE sobre reinversión social del superávit ni una de IU para dotar de mayor uso al parque Feria.

Por unanimidad fue aprobada una moción del PP que instó a la Junta a realizar mejoras en la sanidad de la comarca (los populares no consintieron un emplazamiento parecido al Gobierno). También tuvo luz verde una iniciativa del PSOE sobre la incorporación de Algeciras a la red de ciudades educadoras, una de Ciudadanos sobre custodia compartida y las dos de Sí Se Puede, sobre arreglos en el acerado en La Granja y otra para minimizar las molestias de la pirotecnia.