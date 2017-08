La ONCE crea 84 empleos e invierte 11,97 millones en Algeciras en el último año

La ONCE creó 84 nuevos puestos de trabajo en Algeciras durante del último año. Esta cifra supone una suma importante en el conjunto de la provincia, en la que la organización logró la aparición de 344 nuevos empleos. Actualmente, en el Campo de Gibraltar la entidad da trabajo a 604 personas. El 57% de ellos tienen alguna discapacidad aunque ese porcentaje se eleva al 87,37 % cuando se refiere a trabajadores en los centros de la ONCE. La red de ventas está integrada por 251 personas, todos ellas con discapacidad.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, señaló ayer en Cádiz en la presentación de Informe de Valor Compartido de la ONCE y sus empresas sociales Ilunion, que la organización tiene la creación de empleo "como garantía principal de integración, nuestra verdadera razón de ser". El mismo informe destaca también el crecimiento de la actividad de la ONCE en Algeciras. Los datos arrojan que el valor total de las ventas ascendió a 27,46 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 8,2% con respecto al año anterior, así como un 5,03% del total andaluz. Según Martínez, este crecimiento, iniciado en 2015, fue posible "gracias a la enorme generosidad de los algecireños y los gaditanos y la confianza que a diario depositan en nuestra organización".

A lo largo de 2016, 34 personas con ceguera o discapacidad visual grave se afiliaron a la ONCE en Algeciras para ser atendidas a través de un plan individualizado. En la comarca cuenta con 709 afiliados. Según el informe, la inversión social ascendió a 11,97 millones de euros en la localidad. Esa cantidad se destina, entre otros, a educación, formación, empleo o autonomía personal.

Martínez, y el director de la Organización en Cádiz, Alberto Ríos se comprometieron también "a abrir más la Organización a Algeciras, a sus instituciones, sus empresas, su tejido social y sus ciudadanos, para avanzar en la meta de una sociedad más inclusiva".