María José Jiménez rechaza la actual estrategia de Podemos y abandona la formación

María José Jiménez anunció ayer su marcha de Podemos. La concejala algecireña -la cabeza de lista de la papeleta auspiciada por la formación morada en las elecciones municipales de 2015, la de Algeciras Sí Se Puede- ha dimitido de sus cargos orgánicos en el partido y ha dejado de estar inscrita en Podemos. Continuará en política y como edil. Repitió que se sigue sintiendo del grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede y que éste no es Podemos, sino que surgió de la sociedad civil con miembros de diversos colectivos.

Jiménez, identificada con el sector errejonista del partido, se manifestó ayer contraria a la deriva que considera que ha tomado la formación.

"En política hay momentos en los que debes decidir entre los intereses de la gente y la estrategia coyuntural del partido donde militas, porque los partidos son instrumentos al servicio del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, y, si no sirven como herramienta de transformación, o bien se cambian o bien se va una de ellos", expresó en una carta abierta.

"No puedo estar callada mientras veo cómo se destruye un proyecto que asumía y respetaba la verdad e intentaba dar respuestas a los retos políticos, sociales y económicos de nuestro país", indicó. "Es obvio que no me identifico con esta estrategia de ruido y espectáculo permanente con escaso o nulo recorrido práctico de la nueva dirección de Podemos, pues nos aleja cada vez más de la gente y de sus problemas", ahondó, al tiempo que también mencionó su rechazo a la decisión de su partido de rechazar una moción sobre el corredor ferroviario esta semana en el Senado.

"Seguiré como concejal en el Ayuntamiento de Algeciras de la candidatura de la agrupación de electores Algeciras Sí Se Puede, una candidatura plural y transversal que salió de la sociedad civil con miembros de diversos colectivos de la ciudad, y que no es Podemos, aunque la gente nos confunda. Reitero que seguiré en el grupo municipal defendiendo el programa electoral presentado en 2015 y respetando los informes de la secretaría general del Ayuntamiento que señalan que a menos que renuncie al cargo, sus obligaciones y derechos, sigo perteneciendo a Algeciras Sí Se Puede", explicó Jiménez.

"A partir de ahora -dijo- que nadie me asocie con Podemos, ni con ninguna de sus acciones políticas o propuestas efectistas en el trabajo que realice para solucionar los problemas de la gente y el pueblo de Algeciras. Seguiré hasta mayo de 2019 con el mandato que me dieron los electores en su día, no el partido", señaló.

La edil recordó que ha renunciado ante notario a la dotación económica que le pudiera corresponder como miembro del grupo municipal, haciendo constar que no se hace responsable "del mal uso que puedan hacer los otros concejales de ese dinero".