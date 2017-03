Maeztu aclara que la mesa de El Saladillo debe ser convocada sin su presencia

La mesa técnica de El Saladillo, que pretendía ser un oportunidad para unir en una sola voz a todas las administraciones y proyectar la mejora integral de la zona sur de Algeciras, lleva más de un año inactiva. La causa de esta paralización no se sabe, al menos eso han denunciado los colectivos vecinales en reiteradas ocasiones. A nivel político el gobierno local del PP no ha dudado en apuntar al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haciendo ver que su presencia en la reunión era vital para convocarla.

Maeztu atendió ayer a Europa Sur para aclarar esta situación: "Que no parezca que estoy bloqueando la mesa". Después de tantos envites y acusaciones sobre su ausencia afirmó el Defensor del Pueblo que "ha llegado un momento en el que hay que cortar esta situación, que creo que es un malentendido porque desde el principio estoy sólo comprometido con una visita a El Saladillo".

El Defensor se ofrece a reunirse con Landaluce y dar sus conclusiones tras visitar El Saladillo

La decisión de atajar esta polémica por parte de Maeztu también vino propiciada por las declaraciones del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que el pasado domingo, tras la resaca de sucesos con armas de fuego en la ciudad, advirtió que había remitido al Defensor del Pueblo un escrito en el que le exigía que acudiera a la mesa técnica. En concreto el primer edil decía que se le había hecho la petición en tres ocasiones afirmando que "no es de recibo que una demanda de este calado sea obviada por la oficina del Defensor".

Maeztu no dudó en reconocer que se le ha invitado a formar parte de la reunión desde el Ayuntamiento, pero también puntualizó que como institución: "No formo parte de la mesa de ningún barrio, no soy una administración u órgano público de gestión que tenga competencias, ni soy colectivo ni vecinos ni Ayuntamiento, Junta o cualquier otra ONG". Reiteró que como Defensor en su visión de toda Andalucía visita las barriadas y después no tiene inconveniente ninguno en trasladar a los alcaldes lo analizado.

"Me vendría muy bien que a través de este medio por favor se sepa que ni hay desidia, ni decir que no he ido porque no tengo ganas. Creo que hay un malentendido que dependa que se constituya la mesa con que participe o haga acto de presencia", advirtió el Defensor apuntando además que "me hacen poner en mi hombro la responsabilidad de que no esté constituida y eso me preocupa porque la gente va a decir que el Defensor podría ser más diligente y venir de una vez".

Solicitó a Algeciras que la mesa se constituya, que es muy necesaria, recordando que siempre ha expresado que no formaba parte de esta convocatoria.

El único compromiso que tiene hasta ahora el Defensor es con los vecinos. Después de Semana Santa programará la visita a El Saladillo: "Me voy a comprometer con todas las asociaciones y colectivos para ver de primera mano el barrio". A partir de ahí hará llegar sus impresiones y conclusiones al gobierno local, lo que aportaría "con mucho gusto". Desde la primera vez que habló con Landaluce eso fue lo que le comunicó, su compromiso de visitar la zona sur, y no descarta Maeztu tener una entrevista con el alcalde, como ha tenido otras veces para expresar su parecer, pero "vincular eso a la constitución de la mesa técnica es una gran diferencia".

Maeztu insistió que le parecería bien hacerle ver al alcalde sus impresiones tras la visita pero aclaró con rotundidad que "no tiene ninguna vinculación ni dependencia con una mesa que ya está convocada y me hace responsable de que quizás por una desidia mía no se está constituyendo".

El Defensor cree que puede deberse todo a un malentendido porque cada vez que el Ayuntamiento le ha invitado a la mesa técnica se le ha argumentado que no puede pertenecer. Señaló Maeztu que "el problema es que quizás no lo he mandado por escrito y esta semana quizás mande uno claro diciendo que en las múltiples conversaciones de los jefes de gabinete y de los respectivos órganos públicos manifiesto que tengo espíritu de colaboración con todos los alcaldes y con el de Algeciras en concreto, pero tras mi visita a Algeciras con respecto a El Saladillo tengo un compromiso con el barrio, y no puedo estar en la mesa porque no participo en ninguna de ningún barrio".

No se explica el Defensor por ello la insistencia, e incluso hace menos de una semana su gabinete volvió a llamar al Ayuntamiento para decir que "un Defensor no forma parte de una mesa de una ciudad donde están las partes óptimas y adecuadas", reiteró. No obstante, afirmó que no tiene inconveniente en reunirse con los alcaldes, colaborando y dando su impresión, siempre que requieran algo que forme parte de su competencia.

El papel de Maeztu en la mejora integral y proyección de la zona sur puede ser fundamental, dado su gran labor como comisionado del Polígono Sur, una de las barriadas más deprimidas de la capital sevillana, antes de ocupar el puesto de Defensor del Pueblo.