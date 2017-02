El móvil al volante, lo más multado

El uso del móvil al volante se ha convertido en los dos últimos años en la principal causa de sanción con detracción de puntos de Algeciras por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), con un 37,2% del total de multas impuestas. El número de sanciones por utilizar el terminal mientras se conduce ha ido en aumento aunque desde la Policía Local la percepción va a la inversa, haciendo valer que prevalece una concienciación cada vez mayor al respecto, sumado a las campañas que despliega en la ciudad la DGT.

El simple gesto de contestar a una llamada mientras se coloca el móvil en el regazo o el salpicadero, darle al altavoz o directamente llevar el móvil al oído, escuchar un audio de Whatsapp, e incluso yendo más allá escribir con un mano mientras la otra dirige el volante. Todo eso es sinónimo de infracción y está a la orden del día. Según los últimos datos de la DGT publicados por municipios, en 2015 se registraron en Algeciras 320 sanciones con retirada de puntos por usar el móvil al volante.

Los agentes locales realizan desde 2016 controles de detección del consumo de droga

A nivel nacional, en los municipios de entre 100.000 y 500.000 habitantes la principal causa de retirada de puntos del carné de conducir fue saltarse un semáforo, seguido del exceso de velocidad y en tercer plano el uso del móvil. En el caso de la provincia, las estadísticas de las tres principales ciudades (Cádiz, Jerez y Algeciras) son similares con el uso del móvil en primer lugar, seguido de las sanciones por no usar casco, cinturón o el sistema de retención infantil.

La DGT registró en 2015 un detracción total de 3.017 puntos en Algeciras con 860 sanciones en la vía pública que acabaron con retirada de puntos del carné. En la ciudad la falta de uso del casco, cinturón o el sistema de retención infantil está en segundo lugar, con 220 sanciones.

El intendente mayor de la Policía Local, Ángel Gutiérrez, en base a los datos que refleja la DGT aclaró que muchas de las multas son realizadas también a raíz de denuncias de la Guardia Civil. No obstante sobre el caso del casco en los motoristas precisó que a día de hoy es una "infracción rara" en Algeciras, incluso puede ser motivo de asombro encontrar a un joven sin protección en moto. Antes de que fuera obligatorio su uso a nivel nacional las ordenanzas municipales ya lo estipulaban, por lo que esos deberes ya estaban hechos.

Sobre el cinturón, citó Gutiérrez que el grado de concienciación es alto, especialmente a raíz de muchas campañas de sensibilización. En cuanto al sistema de retención infantil sí hay más multas, siendo una "asignatura pendiente" en la ciudad aún, especialmente en el caso de las distancias cortas como la recogida de los niños del colegio. Y ya no sólo por no usar un sistema adecuado a la edad del menor, sino por no colocarlo de forma adecuada.

Las sanciones con detracción de puntos por saltarse semáforos se sitúan en tercer lugar en la ciudad, con unas 110 registradas por la DGT. En cuarto lugar están las emitidas por consumo de alcohol -89- y drogas -dos-.

Gutiérrez señala que en Algeciras la Policía Local está en "campaña permanente" realizando controles para detectar consumo de alcohol, especialmente los fines de semana. "Es muy fácil que la policía te pille", reconoce el intendente que destaca que en los últimos años se ha invertido la tendencia con una mayor concienciación de los jóvenes a la hora de tomar el volante bebidos. De hecho en el perfil actual de sancionados por conducir bajos los efectos del alcohol la media de edad ha subido. A la Policía Local también le preocupa la progresión al alza que se da en los "positivos" en caso de mujeres, que en muchas ocasiones van en paralelo o superan a los chavales jóvenes.

En el caso de la detección del consumo de droga al volante, los agentes locales empezaron el pasado 2016 a realizar estos controles con equipos específicos. Lo habitual es que cuando someten a los conductores haya evidencias reales de estar bajo los efectos de alguna droga. Al ser una práctica aún reciente falta mayor concienciación. El coste de estas pruebas es más elevado que las de alcoholemia, por ello siempre los agentes buscan una sintomatología antes de realizar la prueba, que siempre va a aparejada al control de consumo de alcohol.

Sobre las sanciones por exceso de velocidad las sanciones son mínimas en la ciudad, apenas unas 60 según los datos de la DGT, que siempre realiza campañas en la ciudad en las que colabora la Policía Local siempre y cuando cuente con los medios disponibles. De hecho ayer y hoy 23 agentes locales están en Cádiz formándose en un curso para el manejo del radar y así poder participar en las campañas que al respecto se realicen.

Por otro lado destaca como curiosidad que el parque móvil de la ciudad aumentó en 2015 un 0,92% con respecto al año anterior pero, sin embargo, descendieron un 13,6% los puntos retirados, lo que demuestra una mayor concienciación ciudadana al volante. En total Algeciras contabiliza 81.858 vehículos automóviles, siendo el 69% turismos, seguido de motocicletas y ciclomotores, según los datos que refleja la DGT.

En cuanto a la siniestrabilidad vial en la ciudad, los accidentes en vías urbanas con turismos provocaron 157 heridos leves pero ningún hospitalizado y hubo 107 en vías interurbanas, con tres personas que sí fueron trasladadas al centro hospitalario para su ingreso. Los peatones también juegan un papel importante dentro de la seguridad vial y en las vías urbanas medio centenar de ellos sufrieron heridas leves por accidentes, cinco fueron hospitalizados y una persona falleció.