La Línea recorre la historia de la región con el discurso de Aragón

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción celebró un Pleno institucional con motivo de la festividad del Día de Andalucía que estuvo jalonado, un año más, por el discurso de uno de los concejales. La intervención corrió este año a cargo del concejal del Partido Socialista Fernando Aragón, quien repasó la historia reciente de la comunidad, sus logros como sociedad y los retos pendientes.

Tras sus palabras, el alcalde, Juan Franco, mandó unas palabras de felicitación públicas para el empresario linense Miguel Rodríguez, que en esos momentos recibía en Sevilla la Medalla de Oro de Andalucía.

Fernando Aragón comenzó su intervención hilando la historia reciente de Andalucía con el himno. Luego, repasó los principales hitos y retos de la comunidad, con especial detalle al 4 de diciembre de 1977 como fecha clave para la autonomía. "Sin el 4 de diciembre difícilmente hubiese habido un 28 de Febrero. El 4 de diciembre de 1977 fue el día del impulso definitivo de nuestras aspiraciones. Marcó la frontera de un ayer y un mañana. Sin duda fue el comienzo de la Andalucía del siglo XXI", dijo.

Tras 38 años de gobierno regional, Aragón pidió no caer en la complacencia pese a los avances en prácticamente todas las materias: "No por ello debemos mostrarnos complacientes. En el convencimiento de que hay que apoyar más a quien más lo necesita, tenemos que profundizar en diseñar políticas que solucionen los graves problemas que aún nos sacuden: el paro, la violencia de género, la dependencia, la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación familiar, la no discriminación de las personas LGTBI, la atención a la inmigración ilegal, la preservación de nuestro medio ambiente...", comentó. "Continuemos trabajando para que seamos capaces de lograr que nuestro pueblo sea nuevamente referente por si, para España y la Humanidad", concluyó, terminando así con la última estrofa del himno.

Tras el Pleno se procedió al izado de nuevas banderas en los accesos al edificio del Ayuntamiento, ya que las anteriores habían sido retiradas debido a su mal estado a consecuencia de los últimos temporales.

Los actos protocolarios concluyeron con la asistencia del alcalde y miembros de la Corporación a la misa flamenca que se celebró en la iglesia de la Inmaculada, organizada por la Peña Flamenca Linense.