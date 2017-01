Legionarios, desde y para siempre

Francisco Guerrero estuvo enrolado en la Legión y sigue siendo caballero legionario. Para quien no lo sepa lo cuenta él mismo: "Toda la vida no se está en la Legión, pero toda la vida se es legionario". Este sentimiento es el que ha hecho a Guerrero impulsar la creación de la Hermandad de Antiguos Caballeros y Damas Legionarias del Campo de Gibraltar. No hay muchas en España. La comarca ya tiene una y tendrá su sede en Algeciras.

Guerrero y su directiva, personas que han estado en la Legión o sienten apego, cercanía e identificación con este cuerpo, están poniendo en pie el proyecto. Están realizando un trabajo de estudio e investigación destacado. Calculan que a lo largo de la historia, desde la constitución de esta fuerza en 1920, más un millar de personas del Campo de Gibraltar han pertenecido a esta unidad del Ejército y estiman que al menos más de 500 son caballeros legionarios vivos. La hermandad desea que todos se sumen al proyecto.

La entidad subraya que el Campo de Gibraltar en general y Algeciras en particular han consolidado una estrecha relación con la Legión. Cabe apuntar que uno de sus tercios, el del Duque de Alba, tiene sede en Ceuta. "En Algeciras teníamos el Cuartel de Transeúntes, frente a la Renfe, por donde hemos pasado todos los que hemos sido legionarios y de otros cuerpos cuando íbamos camino de Ronda. Veníamos de Ceuta a coger el tren y, si salía al otro día, nos quedábamos a dormir en ese cuartel, donde está ahora la estación de autobuses", rememora Guerrero.

El presidente de la hermandad también recuerda que en los últimos años la Legión ha contado con una relevante presencia en Algeciras gracias a su participación en la salida procesional de la hermandad de la Columna del Lunes Santo. "Se ha visto la demostración de cariño de la gente", remarca. Por todo ello se ha decidido que la sede se establezca en Algeciras.

Los caballeros legionarios han mantenido un encuentro con el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, a quien agradecen el apoyo que les ha trasladado. La hermandad por supuesto respalda la iniciativa del Ayuntamiento de erigir un monumento a la Legión en la ciudad.

En la directiva figuran Joaquín Delicado como secretario y José Antonio Meléndez como tesorero. La hermandad contemplará la figura del socio y la del socio simpatizante. Está abierta no solo a caballeros legionarios, sino a todas aquellas personas que hayan tenido relación con la Legión o sientan cariño y aprecio por ella. Los interesados pueden contactar con el colectivo en el grupo que ha creado en Facebook, Hermandad Legionaria Campo de Gibraltar, o en el correo electrónico habilitado, que es legionarioscampodegibraltar@gmail.com.

La hermandad además rendirá tributo a Leonardo Lobato Morales, ya fallecido. Fue un legionario de la Quinta Bandera nacido en La Línea de la Concepción. "Con 14 años se alistó en la Legión, cosa que no se podía hacer con esa edad, y con 14 años entró en la batalla del Ebro en el frente de Zaragoza. Sufrió heridas en combate. Queremos honrar la figura de ese hombre", explica Guerrero.

La asociación está en plena búsqueda del local y espera poder tenerlo para antes de final de enero y estar funcionando a pleno rendimiento en Semana Santa.

"No va a ser una asociación de gente que cuenta batallitas; va a ser un local cultural. Tenemos programadas ya conferencias sobre temas militares y también exposiciones. Va a ser un compendio de todo. Queremos que la hermandad esté abierta a la ciudad y a la ciudadanía, no que sea un grupo hermético. Un lugar social", expone el presidente de la hermandad.