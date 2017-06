Leer frente a la exclusión

No es cuestión de soñar, se puede creer. Cada tarde la asociación de vecinos La Unión de Los Pastores se llena con una treintena de pequeños de entre 5 y 14 años. En su mayoría son niños en situación de riesgo de exclusión social, muchos procedentes de Padre Flores y de Metalsa. Muchos de ellos no tienen mesa donde sentarse en sus "hogares", no tienen sitio donde poder estudiar, de ahí nace el proyecto de la biblioteca como un espacio donde podrían sentirse respaldados y apoyados.

Es un proyecto de muchos pudiendo aspirar a extenderse a otros barrios. Desde hace cuatro años a la labor de auxilio social que ya hacía la presidenta de la asociación, Luz González, se sumó la inquietud por ayudar de otros colectivos como Barrio Vivo, o Andalucía Bay 20.30. "Estamos intentando con muchísima humildad cambiar el mundo empezando por Los Pastores", explica Juan María de la Cuesta, que se integra en la asociación Andalucía Bay.

El colaborador lleva desde hace cuatro años dando clases de apoyo escolar a los pequeños. Tienen como referencia el cambio que ha generado instalar una biblioteca en entornos hostiles. Plantearon la posibilidad de crear un edificio anexo a la actual sede vecinal, pero el alto coste les hizo buscar un paso intermedio que sería instalar contenedores, creando algo similar a lo que existe hoy en la Dársena de El Saladillo con AlCultura.

Cuesta explica que han esbozado un primer proyecto que supondría un coste de unos 25.000 euros. Pero antes tendrían que tantear qué tipo de contenedores necesitan, si el lugar elegido es el idóneo y explorar posibles subvenciones que podrían partir de las convocadas por las compañías del área comarcal. Hay predisposición para ayudar y eso les da ánimos: "La solidaridad de la gente es muy superior a lo que a priori parece", detalla Juan María de la Cuesta que no se olvida de mencionar al motoclub Al Sur del Sur y a la Coordinadora Solidaria de los Puertos, así como a las ONG y colectivos sociales citados. Son muchas las personas colaborando.

Es tanta la ilusión por la biblioteca que ya tiene hasta una propuesta de nombre: Francisco García Rubiales 'Paco el cura', recordado párroco de la iglesia del barrio, San Agustín, a quien desgraciadamente su salud le impide seguir pero que realizó una gran labor entre los vecinos del barrio.

Juan María de la Cuesta explica que la situación de exclusión que sufren los pequeños de Los Pastores se puede revertir con deporte, cultura y educación, dándoles un trato igualitario y, por supuesto, dando ejemplo. Como ejemplo de estas líneas de acción 19 niños participación en la carrera del puerto de mañana y Barrio Vivo y la ONG de Gisela Pulido se han unido acercar el deporte del Kitesurf a los pequeños. A nivel cultural han realizado con gran éxito el maratón de Cervantes con una lectura continuada de El Quijote durante 24 horas, acción que se repetirá cada año, pero seis horas. Este año rendirán homenaje a Murillo con numerosas actividades.