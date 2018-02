Laura Ruiz insiste en que el carril bici no está recepcionado

La delegada municipal de Medio Ambiente, Laura Ruiz, insistió ayer, a preguntas del PSOE durante la reunión del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que el carril bici no está recepcionado por el Ayuntamiento. La concejala instó a los representantes socialistas a aportar el documento de recepción oficial, si es que existe, y a colaborar así con el Ayuntamiento en recibir unas obras de infraestructuras que, manifestó, "son muy importantes para la ciudad".

Laura Ruiz volvió a ofrecer las explicaciones de días atrás. "Aunque creía que el tema estaba lo suficientemente claro", recalcó. Volvió a referirse a la reunión celebrada el 22 de diciembre de 2016 "en la que no se firmó la recepción por discrepancias políticas, quedando emplazados a otro encuentro que no llegó a celebrarse porque la entonces delegada de Fomento, Gemma Araujo, fue sustituida".

Ruiz continuó indicando que el tema de los carriles bici volvió a surgir durante una visita del delegado de Gobierno, Juan Luis Belizón, con el que se acordó que el Ayuntamiento mandaría a la Junta el documento para la recepción firmado, y que se devolvería con la firma del actual delegado de Fomento. "De aquí salió el documento, pero no volvió a entrar. Al menos a mí no me consta ese documento con la firma del delegado actual y con el registro de entrada", manifestó.

El Consejo concedió licencia para la ejecución de un proyecto de reparación e impermeabilización de las cubiertas en las zonas comunes y fachadas de la segunda fase del residencial Los Camarotes; así como para las adecuación y conservación de las instalaciones de la ITV; y para la adaptación de un local para salón de celebraciones infantiles.

Los portavoces municipales de PSOE e Izquierda Unida reclamaron a Urbanismo y Cementerios la intervención urgente para rehabilitación del monumento a los represaliados del franquismo que se levanta en el antiguo cementerio de Algeciras y la limpieza de Ia zona. Ambos grupos hemos compartido con los delegados del PP un informe y la propuesta realizada por el investigador Luís García Bravo.