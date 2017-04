Landaluce afirma que trabajará para ampliar algunas de las partidasDe la Encina califica de "nefastas" las cuentas para la comarca

El proyecto presupuestario presentado ayer al Congreso de los Diputados recoge todos los proyectos necesarios para el Campo de Gibraltar, pero puede mejorar. Esa es la postura del senador popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien asegura que "vamos a trabajar para intentar aumentar la dotación presupuestaria en algunas partidas".

El regidor ya había reconocido el día anterior en el pleno municipal que la cuantía destinada a la Algeciras-Bobadilla era insuficiente. Ayer aseguraba a este respecto que "creo que todavía estamos a tiempo de aumentar algunas partidas". "Necesitamos que se vea alguna obra", señaló Landaluce, "pero para eso se tiene que desbloquear la situación de Dragados y ADIF y terminar los proyectos de los accesos Norte y Sur".

En este sentido, el popular destaca que estos presupuestos son "realistas" y han sido diseñados para seis meses de plazo, teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución. Además, las cuentas "contemplan todos los proyectos que necesita Algeciras: la Algeciras-Tarifa, los accesos, el ferrocarril, el Cortijo Real y las inversiones del puerto".

"Son nefastos y negativos, un maltrato a la comarca". Así se refería ayer a los presupuestos presentados el diputado socialista Salvador de la Encina, criticando que las cuentas suponen "un castigo".

De la Encina señaló que "no hay una sola partida que impulse los proyectos de infraestructura y mejore la competitividad de las empresas". La primera crítica es al "golpetazo" de la Algeciras-Bobadilla, que "todavía nos cuesta creer". El socialista asegura que su grupo apostará por un fuerte aumento en la partida para este tramo de los corredores ferroviarios, priorizándolo a otras infraestructuras. "Lo que no está en los presupuestos no existe", advierte el diputado.

Pero también denostó la falta de dotación para el puerto de Tarifa, la paralización del desdoble de la carretera entre Algeciras y Tarifa o los "6 años que lleva cambiando el proyecto de los accesos". "Invito al señor Sanz -Antonio- a que diga un solo proyecto nuevo incluido en el proyecto", instó De la Encina.