Landaluce reitera que la energía extra que llegará al puerto estará garantizada

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reiteró ayer que el puerto verá reforzado su suministro de energía eléctrica en verano y que éste estará garantizado. El regidor recalcó que al ser una red nueva no precisará de interrupciones para mantenimiento.

"La estación de Isla Verde de Endesa está finalizada a falta de pruebas y comunicaciones. La interconexión, lo que se llama bastidor de frontera, entre Red Eléctrica y Endesa en El Cañuelo está terminada. Y la canalización de 66 kilovoltios entre Cañuelo e Isla Verde está terminada salvo un topo en una carretera, por lo que podemos afirmar que entre los meses de julio y agosto el puerto tendrá garantizada las dos terceras partes de la energía que es capaz de llevar esta conexión que pasa por Algeciras", se refirió ayer al estado del proyecto.

Landaluce remarcó que en 2018 estará finalizado el doble circuito para culminar por completo la actuación.

"Ya están aquí las bobinas de cable subterráneo, están acopiadas en la subestación del Pinar del Rey, y los apoyos para el tramo aéreo expropiado llegan en unos días, con lo que podemos asegurar que la obra va a empezar en breve y va a terminar en el año 2018", expresó.

"A los empresarios hay que decirles, tranquilos, ustedes tienen energía ya en dos meses suficiente, no contaminante, barata, y que le da capacidad de instalar o crecer sus empresas. Y lo que le digan otros que no fueron capaces de hacerlo, como es el Partido Socialista o sus voceros, lo que le digan es falso, no se asusten empresarios, inviertan, desarrollen, creen riqueza y empleo", agregó.