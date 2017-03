Landaluce dice que trabaja por la zona sur y "que se sume quien quiera"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, respondió ayer a las declaraciones realizadas a Europa Sur por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, con las que aclaró que no forma parte de la mesa técnica de El Saladillo ni se debe vincular su presencia a la reactivación. El primer edil, a preguntas de este diario en rueda de prensa, defendió que se invitó al Defensor "para aprovechar su experiencia".

Landaluce reconoció que sabe que Maeztu no tiene competencias directas sobre las instituciones como Defensor pero sí una imagen "que compromete a todos a trabajar por y para un proyecto que lo merece, que es mejorar la zona sur de Algeciras". Argumentó además el alcalde el valor de su experiencia como comisionado en el Polígono Sur en Sevilla.

Ante la visita de Maeztu tras Semana Santa el regidor valorará con los vecinos qué quieren

Con estas declaraciones quiso reafirmar que al invitarle a la mesa técnica de El Saladillo sólo pretendía "aprovechar la dinámica que supone tenerle en nuestra ciudad y tratando de ser una imagen a coordinar entre las distintas administraciones". Insistió que "es la mejor de las imágenes y punta de lanza para coordinarnos a todos y hacer un esfuerzo por parte del Ayuntamiento, Mancomunidad, Junta de Andalucía y del Gobierno central".

El alcalde precisó que le invitó con "cariño y respeto y pidiendo la eficacia que supone su presencia", rechazando que fuera "para desviar la atención ni para posponer, si no lo valorase no lo hubiese invitado y reiteré mi invitación lo mismo que reitero cuando alguien no me contesta".

El Defensor del Pueblo Andaluz afirmó que su único compromiso era con los vecinos y adelantó que visitará El Saladillo después de Semana Santa. Ante la previsión de su visita a la ciudad, Landaluce señaló que se valorará con los vecinos qué es lo que quieren.

Recordó además que hace unos días se convocó a los vecinos y ninguno "tenía hueco en su agenda para acudir o le parecía mal acudir a una reunión con el Ayuntamiento, que no es la mesa de El Saladillo". Matizó el alcalde que pretendía ser una reunión preparatoria con los colectivos para empezar a trabajar. "Supongo que fue una forma de hacerse valer, de rechazar o decir que ellos son más importantes que ser convocados por el Ayuntamiento, que todos lo sabían y habían dicho que sí". Apuntó Landaluce que sólo acudió un representante vecinal y ya les pareció que igual sería ponerlo en una situación incómoda frente a los otros, por eso se pospuso.

Landaluce certificó que están trabajando: "Porque no quieran sentarse o no les parezca bien que nos digan cuando quieren, que no hay problema en casar agendas, si aquí lo que nos interesa son los vecinos, no la importancia mayor o menor de unos y otros". Reiteró que desde el Ayuntamiento va a seguir trabajando y el que quiera sumarse al carro que se suba, dentro de sus competencias. "Quien no quiera subirse porque se considere que es más importante o no cuadra pues respeto total, pero yo como alcalde voy a seguir trabajando. "Pararme no me voy a parar, les espero a todos andando", señaló.