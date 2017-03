Landaluce desvincula al Ayuntamiento de la investigación de las obras del colector

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, volvió ayer a desvincular al Ayuntamiento del contrato de las obras del colector de Cuesta del Rayo. El regidor recalcó que la entidad local no tiene ninguna relación contractual con la sociedad del Ministerio de Medio Ambiente Acuamed, promotora de los trabajos tras la firma de un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

El juez que investiga la gestión de Acuamed por supuesto fraude ha solicitado el expediente completo de la obra del colector de Algeciras tras recibir una denuncia anónima de que el ex director general de la entidad, Arcadio Mateo, recibió una supuesta mordida de 50.000 euros a cambio de la adjudicación del proyecto a Sando, según publicó ayer El País. El diario reproduce nuevas conversaciones grabadas por la Guardia Civil entre Mateo y Landaluce en las que el alcalde presiona para que la obra empiece antes de las elecciones de 2015.

"Yo me he preocupado siempre por los problemas de Algeciras y el Campo de Gibraltar e intento resolverlos, por supuesto desde la honestidad", declaró Landaluce. "El Ayuntamiento no contrata absolutamente nada directamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con Acuamed. Ayuntamiento y Acuamed no tienen ningún tipo de contrato", insistió.

"Si hubiese grabaciones con todos los ministros, seguro que con todos los ministros estaría luchando y llorando por los problemas de Algeciras, por resolver problemas, seguro", añadió.

PSOE, Algeciras Sí Se Puede e Izquierda Unida exigieron al alcalde explicaciones públicas. Tacharon de "escándalo vergonzoso" que Algeciras se vea salpicada por esta supuesta trama de corrupción.