La Junta reclama 858.218 euros de la subvención del centro documental

La Junta de Andalucía reclama al Ayuntamiento de Algeciras la devolución de parte de la subvención con la que construyó el centro documental José Luis Cano. La administración autonómica demanda un reintegro de 659.638 euros, pero la petición asciende a 858.218 euros con la suma de los intereses.

La delegación del Gobierno de la Junta sostiene que parte de las obras fue ejecutada fuera de plazo y que algunas facturas fueron abonadas también con retraso. El Consistorio algecireño ha presentado alegaciones. Defiende que el edificio, efectivamente, se terminó más tarde de lo previsto, pero porque hubo que resolver el contrato con la primera concesionaria y volverlo a adjudicar.

El Consistorio alega que debió contratar la obra de nuevo tras paralizarla la primera adjudicataria

El teniente de alcalde responsable de Hacienda, Luis Ángel Fernández, aseguró ayer que el gobierno local se siente sorprendido e indignado por la reclamación efectuada.

"Ésa es una obra que evidentemente tuvo retrasos no imputables al Ayuntamiento de Algeciras, sino a la actitud de la empresa Vías y Construcciones. De hecho se tuvo que resolver el contrato y adjudicárselo a la compañía que había quedado segunda en el concurso (Sardalla Española). Son unas vicisitudes que deberían haber tenido la comprensión de la Junta de Andalucía", manifestó Fernández.

"Ese dinero se ha gastado íntegramente en el edificio. Todo el mundo puede ver que está terminado. Vías y Construcciones paró la obra. Pretendía una mejora del contrato inicial muy superior al 20%. El Consejo Consultivo nos dio la razón y resolvimos el contrato", ahondó.

El delegado de Hacienda insistió en que no se puede entender que la administración autonómica no haya tenido en consideración lo que sucedió. "Esperamos que en la vía del recurso se resuelva esta cuestión y, si no, recurriremos a los tribunales de justicia porque no nos parece legítima esta reclamación habida cuenta de que el dinero ha estado muy bien empleado", remarcó Fernández.

La subvención en origen fue estatal, del conocido como Plan E, y ascendió a 1,7 millones de euros. Una sentencia del Tribunal Constitucional hizo que las comunidades pasaran a gestionar y controlar estos fondos.

La subvención fue concedida al Ayuntamiento de Algeciras en octubre de 2010, pero el centro documental no fue inaugurado hasta octubre de 2014. En principio el Consistorio tenía de plazo hasta el 31 de enero de 2012 para justificar el proyecto, pero ocurrieron las incidencias descritas y los trabajos quedaron paralizados.