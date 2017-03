La Junta celebra que el alcalde al fin "asuma su responsabilidad" con el barrio de El Saladillo

El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, celebró ayer que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, "asuma su responsabilidad" hacia el barrio de El Saladillo y la mesa que fue creada por el Ayuntamiento para mejorar esta zona de la ciudad.

"Realmente ha necesitado que el propio Defensor del Pueblo andaluz se lo diga desde Sevilla, que el hecho de que vaya él o no a esa mesa no tiene nada que ver para que la retome y trabaje por el barrio", comentó Gavino.

El subdelegado apuntó que la Junta siempre ha querido que el trabajo en esta barriada algecireña se desarrollase en el marco de la estrategia para Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS), que tiene un modelo participativo pero con objetivos marcados y concretos. "El alcalde dice ahora que se sume quien quiera. Es que ya estábamos sumados, lo que pasa es que ni reunía a nadie ni se dedicaba a la cuestión", manifestó.

Gavino aludió al intento del Ayuntamiento de reunir a los vecinos con prisas después de que se cumpliera un año sin convocar la mesa pero para un encuentro técnico.

"Todo lo que ocurrió fue un poco lamentable. Pero de veras que no queremos quedarnos en la mera crítica política. Personalmente advertí al alcalde de Algeciras y a los colectivos y entidades que nos hemos reunido por dos veces en el salón de plenos del Ayuntamiento que un foro al que todos llegamos a hablar y luego nos vamos a casa sin concretar nada más no iba a hacernos avanzar. Dije que le faltaba operatividad. A los hechos me remito", subrayó Gavino. "Siempre hay tiempo de reconducir las cosas y por mi parte no tengo más que un espíritu constructivo", concluyó.