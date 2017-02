La casa del poeta José Luis Cano conservará parte de su fachada

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, informó ayer a los representantes de la oposición en la reunión del Consejo de la Gerencia de Urbanismo sobre las obras que se están efectuando en la casa donde vivió José Luis Cano, en la calle Regino Martínez. En dicho inmueble se están realizando trabajos de adaptación para la instalación de un local comercial y la oposición había expresado sus dudas respecto a que estuvieran distorsionando su imagen exterior.

El delegado manifestó que ha mantenido contactos tanto con el propietario del edificio como con los representantes de la empresa que está acometiendo la obra y que han aportado fotografías anteriores a la remodelación que se realizó en el citado edificio en el año 1998 para albergar el que se iba a ser un museo. "En esas imágenes podemos ver que había un local comercial y que los balcones de la planta baja no figuraban en origen, sino que se construyeron con la adaptación posterior", explicó González de la Torre.

González de la Torre destaca que ya había un local comercial antes de la rehabilitación

Igualmente informó de que se ha llegado a un acuerdo para el mantenimiento del balcón y las ventanas del piso superior, aunque interiormente estén cegados porque no se precisan para la actividad comercial que se prevé. "Van a mantener esos elementos para que la fachada no sufra modificaciones, aunque no estarían obligados a hacerlo porque la casa no está catalogada", apuntó el delegado.

Así, González de la Torre expresó su agradecimiento, colaboración y comprensión a los propietarios y empresarios que se instalarán en dicho edificio por atender a la solicitud del Ayuntamiento sin estar obligados a ello.

Pese a su simbolismo, la casa de José Luis Cano alcanzó el siglo XXI en estado penoso, cayéndose a trozos y hasta con una licencia de demolición declarada. En el mandato 1999-2003 se redactó un expediente de recuperación del inmueble para la gestión pública, aprobado en diciembre de 2003. Se proyectó un uso cultural.

El Ayuntamiento no pudo asumir el convenio (49 años de alquiler a 5.000 euros mensuales -según apuntó en su momento el actual equipo de gobierno- más una opción de compra de 450.760 euros). El caso acabó en el juzgado y en 2012, para resarcir a la propiedad -que había rehabilitado el inmueble-, el Consistorio cambió la calificación de la finca a equipamiento privado de uso comercial.

El inmueble ha sido una clínica de estética y ahora se prepara para ser una tienda de ropa.