Jiménez impugna el concurso de Algesa y pide su suspensión cautelar

La concejala María José Jiménez presentó ayer ante el Juzgado de lo Social una demanda de impugnación de las bases del concurso de provisión de plazas de la empresa municipal de limpieza, Algesa. La edil pide al juez que deje sin efecto dichas bases y que suspenda de manera cautelar el proceso selectivo, que ya ha publicado una primera lista de admitidos.

El concurso tiene su origen en un requerimiento de la Inspección de Trabajo de 2015, cuando instó al Ayuntamiento a convertir en fijo al personal eventual que encadenaba contratos en puestos estructurales de la empresa.

La demanda de Jiménez argumenta que las bases contienen hasta doce motivos de nulidad o anulabilidad de los previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La concejala -que presenta la denuncia como miembro de la junta general de Algesa, en nombre propio y como edil del grupo municipal Algeciras Sí Se Puede- señala en su escrito que presentó una demanda previa a la vía judicial y que acude ahora a los juzgados porque han transcurrido tres meses sin haber tenido ningún tipo de respuesta.

En sus motivos de impugnación Jiménez destaca para empezar que ni siquiera queda claro cuántas plazas serán cubiertas, puesto que las bases mencionan en algunas partes que son 141 y en otras que son 142.

La concejala añade que la empresa ha hecho distinciones entre el personal que encadenaba contratos, ya que a una parte lo hizo fijo (los anteriores a 2010) "sin proceso selectivo alguno" y a otros no.

"No entiendo los criterios por los que se ofertan 141 o 142 plazas. O por qué se convocan unas plazas y no otras, pese a advertir que no están cubiertas por personal indefinido fijo. O por qué salen plazas que están cubiertas por personal indefinido reconocido por sentencia judicial y con antigüedad anterior al 2010, si la empresa ha reconocido a los indefinidos anteriores al 2010 la fijeza en sus puestos sin mediar ningún procedimiento selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal y como consta en el acta del consejo de administración de Algesa de fecha 17 de noviembre de 2016", expresa.

Jiménez arguye otras razones de impugnación como que en las bases no consta ningún procedimiento para alegar; que hay plazas que no están recogidas en el convenio; que en puestos iguales se exigen diferentes requisitos; que se aceptan cursos de formación no homologados; o que la redacción de algunos puntos permitiría una discrecionalidad técnica del tribunal.

La concejala agrega que no se puede entender que se contemple un periodo de prueba si es un concurso de méritos por antigüedad y experiencia y que no se recoge la posibilidad de crear una bolsa de trabajo.