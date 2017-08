Isabel García pide más devoción por la Virgen de la Palma

La Virgen de la Palma es la patrona de Algeciras, pero hay muchos algecireños que no lo saben y muy pocas mujeres en Algeciras se llaman Palma. Son dos ejemplos que puso ayer Isabel García Mena para hacer ver la necesidad de que se acreciente la devoción en la ciudad por su Señora. García Mena pronunció el pregón de las fiestas patronales en la iglesia mayor de la localidad y pidió más veneración por quien también es la alcaldesa perpetua.

La pregonera contó y cantó su amor por la Palma y por eso dijo que le entristece que no despierte más fervor entre la población. Le gustaría, también señaló, que las muchas personas que acuden a la romería marítima que se celebra en El Rinconcillo se pasaran luego por el centro para ver procesionar a la verdadera patrona. "Así de especiales somos", manifestó.

"No te acompañan tus hijos como tú te mereces. Me da mucha pena que la gente no venga a verte", expuso García, que pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que estaba presente, que recupere la velada de la Virgen de la Palma en la Plaza Alta.

García es hermana de la hermandad y un ex hermano mayor, Diego Camacho, fue quien la presentó. La pregonera dedicó su intervención a su hija, para la que pidió protección a la Virgen, y en sus palabras repasó todas las advocaciones marianas a las que tiene especial devoción. Pero, por encima de todas, por supuesto, está la Palma.

Con el pregón de anoche de Isabel García y el de la víspera, el juvenil a cargo de María Jesús Díaz, la hermandad de la Palma pone en marcha los actos preparados para festejar la festividad de la patrona.