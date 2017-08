Integración o almacenamiento

De dos cosas tenemos ya la certeza este año con respecto al flujo de menores emigrantes: una, que este año será el de más flujo de la serie histórica de los últimos 20 años, y otra, que cuando se toman decisiones para ampliar las plazas de atención a este colectivo un 1 de agosto significa que hay una imprevisión total en el tema y que no existe claramente una política sobre qué hacer con este colectivo.

2017 será sin duda, y esto lo sabemos ya en agosto, el año que más menores van a llegar de África a Europa por la provincia de Cádiz. Esto lo sabemos porque entre junio y julio ya han llegado más menores que en todo el año pasado y porque, además, faltan tres momentos de mucho flujo en la llegada de estos menores, como son el final de la Feria de Ceuta, la vuelta de la OPE y, este año, la fiesta de la pascua musulmana, que será a principios del mes de septiembre.

Todo esto, como ustedes comprenderán, no ha sido de un día para otro, sino que ha venido fraguándose en los meses anteriores y de lo cual se han ido quejando públicamente los trabajadores del centro de la Línea, ante lo cual la única y exclusiva medida ha sido la de ampliar la posibilidad de habilitar más plazas para atender a más menores.

Así, muy lejos de hacer un análisis o escuchar a los técnicos sobre lo que ellos van percibiendo del fenómeno, lo único que se hace es concertar un convenio con dos instituciones para ampliar más plazas, sin tener claro cuáles son los planes de integración con este colectivo, o qué será de ellos cuando cumplan 18 años, cuyos recursos son actualmente inexistentes.

Esta política de almacenamiento de emergencia solo ilustra nuestra escasa preocupación por una integración real de los menores emigrantes, además de una clara falta de creatividad en apostar por soluciones globales y generales, más que particulares y cortoplacistas y que además tienen un efecto secundario pernicioso: somos nosotros los que estamos creando bolsas de marginalidad, que en este caso nos cuestan 1,4 millones de euros más.

Bien es cierto que el fenómeno de los menores emigrantes no acompañados no es fácil de atender, pero como diría el premio Nóbel de la Paz y otrora presidente de los EEUU, Barack H. Obama, "el hecho de que el problema sea complejo, no puede ser una excusa para no hacer nada", sobre todo cuando tenemos ya casi 20 años de experiencia.

La emigración de menores pone en solfa todas nuestras obligaciones con la declaración de los derechos del niño, nuestra coordinación regional y estatal y, sobre todo, nuestro compromiso con la sociedad que dejamos. Por ello necesitamos gestores verdaderamente comprometidos y responsables con su trabajo. Los necesitan los niños, y los necesitamos todos, cuanto antes mejor.

No apostar por una verdadera integración es también una falla de seguridad para todos nosotros y no es solo una medida de prevención del radicalismo, sino también del extremismo y la islamofobia hacia las minorías. Piénsenlo; lo que estamos dejando de invertir en lo social nos saldrá caro en seguridad.

Así todo, una de las muchas soluciones reales a la verdadera atención tiene que venir de Europa, de esa Europa económica que muchos queremos de las personas y de los valores. De esa Europa en la que ya tenemos un FRONTEX, una Agencia de Fronteras Exteriores, preocupada por nuestra seguridad, pero en la que falta un PRODEM, una verdadera agencia de protección de menores que coordinara una política común que evite la desprotección en tránsito, prevenga esta emigración y proteja a los menores, tengan la nacionalidad que tengan.

Si no cuidamos el futuro de los niños, no cuidamos nuestro propio futuro. Empecemos a coordinarnos.