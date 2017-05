El Foro recurre la retirada de la bandera republicana y pide al alcalde que rectifique

El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar registró ayer en el Ayuntamiento de Algeciras un recurso para que el alcalde, José Ignacio Landaluce, anule la orden por la que la Policía Local retiró el martes una bandera republicana de su stand en la Feria del Libro. La entidad exigió que se le vuelva a dejar vender libros exhibiendo la tricolor.

El Foro resaltó que en el escrito señala al alcalde "toda la legislación que protege los derechos fundamentales, especialmente la que protege la libertad de expresión, y la jurisprudencia que confirma que la bandera de la república es legal, como es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que en 15 de diciembre de 2003 condenó al Ayuntamiento de Torrelodones por haber quitado una bandera de la República de una caseta de Feria".

El recurso añade que la actuación de los jefes de la Policía Local y de la concejala de Cultura, Pilar Pintor, que firmó el escrito esgrimido por los agentes, es nulo de pleno derecho por muchas razones: "no tiene registro de salida, no tiene destinatario, ni tiene fundamentación jurídica, con lo cual no cumple mínimamente lo que exige la Ley de Procedimiento Administrativo".

"Añadimos que la ausencia de argumento alguno político o jurídico en el texto recibido puede ser entendido como un ejercicio de prevaricación al emplearse las fuerzas del orden público y la oficialidad de documentos públicos del Ayuntamiento de Algeciras sin ningún tipo de rigor jurídico y por motivos de clara persecución ideológica por usar símbolos que difieran con las ideas del Partido Popular", expresó el Foro.

El colectivo agregó que el registro del descrito recurso no pone fin a las acciones que va a emprender "para proteger su derecho a la libertad de expresión y condenar la actitud autoritaria y dictatorial del alcalde y su concejala". El martes anunció que presentará denuncias judiciales por prevaricación, vulneración de derechos fundamentales y falsedad en documento público.

Ayer por la tarde se reunieron una treintena de personas en la Plaza Alta para manifestar su apoyo al Foro por la Memoria tras lo sucedido. La Plataforma Campo de Gibraltar por la República había hecho el llamamiento el miércoles y el propio Foro animó a visibilizar el rechazo a la retirada de la bandera republicana.