Fomento admite ahora un parón en el estudio ambiental del tren

El Gobierno de España ha reconocido por escrito al diputado del PSOE Salvador de la Encina que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del tramo Ronda-Antequera de la línea férrea Algeciras-Bobadilla está paralizada. A principios de mes, Adif anunció la licitación de la asistencia técnica para la redacción de la documentación necesaria para obtener la DIA del proyecto de electrificación de ese mismo tramo. Sin embargo, dos semanas antes el presidente de Adif, Juan Bravo, y la directora general de Explotación de la entidad, Isabel Pardo de Vera, explicaron al presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, y al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que para ese tramo no es necesaria la DIA al utilizarse el trazado ya existente. El proyecto, dijeron, utilizará el corredor actual para el denominado tercer hilo, una sola plataforma que incluya la vía de ancho ibérico y la de ancho internacional.

Salvador de la Encina ofreció una rueda de prensa en Algeciras, junto representantes de los sindicatos UGT y CCOO, en la que explicó que realizó una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la fecha prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la aprobación de la declaración de impacto ambiental y su sorpresa fue "mayúscula" al comprobar que todo está paralizado.

"En el PSOE sentimos vértigo al ver la respuesta, pues de nuevo saltan todas las alarmas en torno a la ejecución del corredor ferroviario europeo que debería estar listo antes de 2020", explicó el diputado.

"A escasos días de que el ministro de Hacienda presente el Presupuesto General del Estado, que espera salga adelante con el apoyo de la derecha, Ciudadanos, PNV y PP, si el Campo de Gibraltar no tiene consignados 300 millones de euros, que es la cuantificación que hacemos, una vez más adoleceremos de la falta de inversiones para acometer el bienestar de los ciudadanos con obras esenciales como el ferrocarril", afirmó durante el repaso a las infraestructuras que realizó junto a los secretarios comarcales de UGT y CCOO, Ángel Serrano y Manuel Triano.

El diputado no entiende los motivos que han podido llevar a esa interrupción de la declaración de impacto ambiental y recuerda que "mayores complicaciones había entre San Pablo y Ronda, donde se atravesaban dos parques naturales y se hizo en la etapa de Gobierno socialista".

Ante esta situación va a pedir la comparecencia del presidente de ADIF y del secretario de Estado de Fomento para "resolver este nuevo hándicap en esa carrera de obstáculos en que se ha convertido la Algeciras-Bobadilla". "La subestación eléctrica también vimos que se sacó de la planificación de la Red, recordó. "De los 1.189 millones de euros solo se han invertido 20. Estamos atados de manos y pies frente al avance de otras infraestructuras, como vimos la semana pasada en Badajoz, para potenciar el puerto de Sines, gran competidor junto con Tánger-Med de nuestro puerto de Algeciras", argumentó.

Junto a una valoración de la necesidad de llegar a un Pacto de estado sobre las pensiones, De la Encina también se refirió al Brexit. "Se anunció en el encuentro con alcaldes en Madrid que se celebraría una comisión interministerial en marzo y aún no se conoce nada", lamentó. Por eso, pidió la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores para que explique cuándo va el gobierno a cumplir su compromiso de aportar medidas de carácter fiscal y económico. "Nos queda menos de un año para que finalice el plazo de negociación para que el Reino Unido se salga de la UE y si no hay medidas, vamos a pasarlo muy mal", dijo en referencia a las consecuencias sobre miles trabajadores que "puede ser brutal y no podemos estar esperando a que llegue 2019".

El secretario general del PSOE de Algeciras, Juan Lozano, compartió la preocupación por esa falta de agilidad del Gobierno en la Algeciras Bobadilla. "Por mucho que sean capaces de meter partidas suficientes, sin la declaración de impacto no se va a ningún lado, esto es un nuevo jarro de agua fría", reflexionó antes de preguntarse: "¿Dónde está nuestro alcalde y senador que durante 2017 se ha paseado por las vías férreas y hecho una y mil fotos con los balastros, con los trabajadores con los chalecos reflectantes?". "Es una pantomima de un mentiroso que no tiene capacidad política para decirle a su Gobierno la prioridad que tiene para la comarca del Campo de Gibraltar una infraestructura como la Algeciras Bobadilla", sentenció.