Un joven cae en el foso del Florida y acaba ingresado en el Puerta del Mar

Tremendo susto se vivió en la noche del domingo en el Teatro Municipal Florida de Algeciras, justo cuando se celebraba la segunda semifinal del concurso del Carnaval Especial de Algeciras. El telón empezó a bajarse tras la actuación de la chirigota Si me toca me vuelvo loca cuando acto seguido un joven de 27 años con Síndrome de Down cayó al fondo del foso del teatro, en primera línea del patio de butacas.

A. E. G. se encuentra ingresado en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico estable. A su llegada al hospital de la capital presentaba un cuadro de traumatismo craneal y tuvo que ser intervenido de urgencia tras pasar por el Punta Europa, del cual se le derivó a Cádiz por la gravedad de las lesiones.

Fuentes cercanas a la familia explicaron que el joven cayó al foso supuestamente a causa del estado de euforia en el que se encontraba una vez culminada la actuación de la chirigota de la que forma parte su hermana. Estaba sentado en primera fila y se precipitó al fondo al no encontrar ningún soporte ni red que impidiera esa caída estrepitosa.

A esta falta de seguridad en el propio teatro se le sumó la ausencia de una unidad móvil del 061, que provocó que la ambulancia para asistir al joven se trasladara desde el propio hospital, lo cual también puso de manifiesto la familia a este diario. Ahora la familia está centrada en la recuperación del joven, pero se cuestiona la situación vivida por la falta de medidas de seguridad. Este es un duro golpe para la chirigota algecireña, aún en concurso.

El grupo municipal del PSOE lamentó lo ocurrido y espera una pronta recuperación del joven que, involuntariamente, se precipitó al foso, mandándole un mensaje de ánimo tanto a él como a sus familiares. A su vez el partido exigió al gobierno local del PP que incorpore a los voluntarios de Protección Civil al operativo del concurso y a los actos que vayan a congregar a grandes públicos durante estas fiestas.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, durante el acto celebrado ayer con motivo del Día de Andalucía, destacó que el joven evolucionaba favorablemente. Fuentes de la administración local apuntaron que el Ayuntamiento cede a la asociación del carnaval de Algeciras el teatro y controla la zona externa.