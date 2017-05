La Fiscalía pide penas de cárcel por el accidente laboral del exescolta fallecido en SAMA

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión por el accidente laboral en el que murió el 20 de octubre de 2014 Miguel Ángel Guerrero, uno de los dos exescoltas que en el mes de abril de 2013 mantuvo una huelga de hambre para solicitar un puesto de trabajo en el centro penitenciario de Botafuegos. Guerrero trabajaba en Servicios Auxiliares Marítimos de Algeciras (SAMA) del Grupo Alonso. El Ministerio Fiscal pide cárcel para el administrador de la empresa, un encargado y la coordinadora de Seguridad y Salud de la obra en la que tomaba parte.

Guerrero -en su día escolta en el País Vasco de cargos públicos, cuando ETA estaba activa- se puso en huelga de hambre para reclamar un puesto de trabajo en Botafuegos (la administración había anunciado que incorporaría al sistema penitenciario a profesionales como él, una vez que la banda terrorista había dejado las armas y los escoltas, por tanto, ya no eran necesarios).

El accidente fue un trágico giro del destino, puesto que Guerrero entró en SAMA tras mediar las autoridades y para que dejara la huelga de hambre.

El 20 de octubre de 2014 falleció tras caer de una altura de 13 metros. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, junto a otros dos compañeros, se encontraba colocando planchas en la cubierta de una de las naves de la empresa, en la antigua Celupal. Una de las ya montadas se quebró y Guerrero se precipitó al vacío.

El fiscal señala que "no existían medidas de protección colectiva para prevenir el riesgo de caída derivado de una actividad tan peligrosa". "No se habían instalado redes de seguridad y, aunque los trabajadores llevaban arnés, no disponían de ninguna línea de vida ni ningún punto fijo al que amarrarse", detalla.

El escrito de acusación agrega que SAMA estaba ejecutando además unas obras con sus empleados sin que éstos tuvieran formación para tales labores, puesto que eran "peones y soldadores contratados para la realización de actividades logísticas y de almacenamiento".

"Todas estas deficiencias en la seguridad de la obra se debieron a la conducta de los tres acusados", resume. Por ello la Fiscalía reclama la apertura de juicio oral y reclama tres años y tres meses de prisión para cada uno de ellos: Marcos Gutiérrez, el administrador de SAMA; Manuel David Sánchez, considerado el encargado de la obra; y Mariola González, la coordinadora de Seguridad y Salud de la obra. Los considera responsables de homicidio por imprudencia y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La acusación particular -ejercida por la viuda de Guerrero, representada por Dávila y Asociados Abogados- eleva la petición de cárcel a 13 años para Gutiérrez (añade un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores), 10 años para Sánchez y cuatro años y 9 meses para González.

El Ministerio Fiscal además solicita a los imputados el pago de 266.000 euros de indemnización a la familia del exescolta, que la acusación particular cree que ha de ser de 300.000 euros, más 50.000 euros a tres excompañeros de Guerrero.