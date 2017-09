Fernández señala que la modificación de las ordenanzas será quitar la palabra IPC

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, indicó ayer la modificación que realizará el gobierno local en el expediente de las ordenanzas fiscales de 2018 será eliminar la alusión al IPC y desligar la subida de las tasas de un 1,5% de este índice.

El edil afirmó que el gobierno local prefirió dejar sobre la mesa en el pleno del lunes la aprobación inicial de las ordenanzas ante las dudas legales y para no correr riesgos de irregularidad. Está previsto que el asunto vuelva a sesión plenaria, en este caso extraordinaria, este viernes. Las dudas tienen que ver con la llamada Ley de desindexación, que prohíbe ahora vincular subidas de precios con índices como el IPC.

"Se suprime y así no hay ninguna duda y el viernes lo aprobaremos"

"Es una ley que evidentemente es ambigua y que entró en vigor en 2015, por lo que aún no hay jurisprudencia sobre ella y no queremos correr riesgos con la aprobación de las ordenanzas fiscales", declaró.

El teniente de alcalde significó que las ordenanzas son "muy importantes, dado que de ellas dependen las inversiones que se vayan a hacer en Algeciras, los sueldos de los funcionarios y las ayudas sociales de los colectivos".

Fue el grupo socialista el que llamó la atención sobre la posible ilegalidad del expediente que se iba a votar. Fernández lamentó que el PSOE "intentara cargarse" todo lo que tiene que ver con las ordenanzas "porque no tiene un contenido político ni una alternativa para Algeciras, salvo poner trabas y zancadillas".

"El debate técnico estaba en si la modificación se puede vincular o no al IPC, pero en cualquier caso se suprime y así no hay ninguna duda y el viernes lo aprobaremos sin la referencia al IPC; porque ciertamente hay tasas e impuestos que vamos a subir un 1,5% respecto a hace siete años, porque las hemos mantenido congeladas todo este tiempo, en base a que suben también los sueldos de los funcionarios, hay unas previsiones presupuestarias que hay que cumplir pues todo el mundo sabe que se están negociando acuerdos de subidas salariales, sube el recibo de la luz, sube el recibo del teléfono y no podemos generar déficit en los distintos servicios", manifestó el responsable local de Hacienda.

"Quienes hacen este tipo de críticas y ponen este tipo de zancadillas fueron los que hicieron el catastrazo en Algeciras y subieron un 160% el recibo del IBI, mientras que nosotros hemos llevado el recibo medio desde los 525 euros en el que nos lo dejaron en 2011 hasta los 356 euros", ahondó en las críticas al PSOE.

"Si ha habido un equipo de gobierno que ha bajado los impuestos en uno de los peores momentos de la historia con una gran crisis económica, ése es el nuestro. Como eso les molesta, pues se dedican a buscarle tres pies al gato con cuestiones administrativas que lo único que pretenden es dañar al Ayuntamiento, pero lo único que van a conseguir es que la aprobación pase al viernes con una modificación y es que en la propuesta no pondrá la palabra IPC", añadió.