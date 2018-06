Federico se queda en tierra

Un autobús urbano de la línea 5 de Algeciras llega hasta la parada de la avenida Blas Infante, justo a la altura del parque María Cristina. Detiene su marcha y de él suben y bajan varios pasajeros que se pierden entre el bullicio de la calle Ancha o en la cercana avenida de las Fuerzas Armadas. Luego sigue su ruta, que surca buena parte de la ciudad pasando por barriadas como San José Artesano, El Cobre o Nueva Ciudad.

Pocos de los usuarios habituales consultan el mapa de unas líneas que ya se conocen al dedillo desde que se reestructuró el servicio, en noviembre de 2016, pasando de doce rutas a las seis actuales. Pero desde entonces, las más de 180 marquesinas instaladas por toda la ciudad contienen un error de bulto. Se encuentra en el diagrama que describe la ruta de la línea 5 a su paso por la barriada de El Saladillo: la parada de la calle Federico García Lorca consta rotulada como "Francisco García Lorca".

El error, que pasa desapercibido para la mayoría, ha sido puesto en evidencia esta semana por el joven algecireño residente en Madrid José Arroyo a través de su cuenta en Twitter. "Me di cuenta durante una visita a mi familia. Necesitaba coger el autobús desde el centro hacia Federico García Lorca y lo busqué en el mapa encontrándome el otro nombre", apunta Arroyo. Precisamente ayer se conmemoró el 120 aniversario del nacimiento del genial autor granadino.

García Lorca tuvo un hermano, precisamente llamado Francisco, que vivió entre 1902 y 1976. Al igual que Federico, cultivó la poesía, pero también fue profesor, diplomático e historiador. Pero no es a él a quien corresponde el lugar en el plano algecireño.

El fallo se repite en la cartografía oficial del servicio que está disponible para los usuarios en la web municipal y que sirvió para elaborar los adhesivos de las paradas. Efectivamente, en el mapa oficial de la red de transportes Federico está suplantado involuntariamente por su hermano, que compartió la efervescencia creativa de la Generación del 27.

Pero la ironía siempre se reserva margen para subir un peldaño. En la calle Federico García Lorca de El Saladillo, precisamente donde está la raíz de la confusión, no hay marquesina ni mapa que evidencie la errata.

El responsable de haber cazado el gazapo reconoce que no se lo ha comunicado formalmente al Ayuntamiento, más allá del twitt en el que siquiera etiquetó a la entidad local. "No les cité porque en el pasado he puesto alguna queja o sugerencia a través de Twitter y nunca me han contestado", apunta.

Una solución rápida y efectiva para resolver el error entre los hermanos granadinos pasaría por colocar una tira adhesiva en cada mapa por cada de las paradas que se localizan por toda la ciudad. Y así Federico se subiría de nuevo al autobús.