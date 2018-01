La Diputación recaudó cerca de 46 millones para Algeciras en 2017

El servicio de recaudación de la Diputación Provincial ingresó para Algeciras 45,8 millones de euros el año pasado. Una cifra que incluso mejora las previsiones establecidas para el año fiscal y que la Diputación presentó ayer como muestra de la mejora de su labor de gestión de los impuestos y tasas municipales en un momento en el que es puesta en cuestión por los partidos de la oposición municipal algecireña (a excepción del PSOE).

El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria es el encargado de gestionar los gravámenes de más de 40 municipios de la provincia, entre ellos Algeciras, que es el mayor que forma parte de él. El servicio establece cada año con el Ayuntamiento unas previsiones de recaudación sobre las que se van realizando anticipos mensuales al Consistorio. Y este año, por primera vez en varios, la recaudación efectiva ha superado a la previsión, que era de 43,78 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento ha ingresado un extra al final de año, en lugar de cerrar el ejercicio con deuda como ocurría anteriormente.

Esto es el resultado por un lado de una previsión más ajustada, ya que en años anteriores estaba "alzada en demasía". Pero también, destacaba ayer el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, de la mejora de la recaudación en voluntaria, el incremento de los ingresos vía inspección y multas y el mantenimiento de la "magnífica" ejecutiva del año anterior.

Solís destaca la mejora vivida en la recaudación, con un aumento en casi 5 puntos del porcentaje de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, el que más presupuesto aporta al Ayuntamiento, o de 20 puntos en el caso del Impuesto de Actividades Económicas.

Así, en 2017 se ingresaron en voluntaria (el periodo normal de pago) 21,7 millones de euros de IBI urbana de Algeciras, el 79,6% del padrón de contribuyentes. Una mejora alcanzada con la potenciación de la recaudación voluntaria mediante planes personalizados de pago, que pasaron de 1.300 en 2015 a 2.200 en 2017. Una evolución propiciada por "campañas de concienciación muy eficaces" sobre unos medios que facilitan las obligaciones tributarias con fraccionamientos de pago de hasta 10 meses sin intereses y con la posibilidad de unificar los impuestos. También han subido las domiciliaciones y disminuido las devoluciones de recibos.

En cuanto a la recaudación ejecutiva, se ha conseguido casi cubrir las previsiones, alcanzando unos ingresos de 9,6 millones de euros.

"Más allá de los resultados, que son magníficos, lo más importante es darle a seguridad a los ayuntamientos. Seguridad porque saben con precisión cuál es su capacidad económica y qué servicios públicos pueden financiar", destacó Solís. No obstante, reconoció que todavía queda camino por andar hasta alcanzar el porcentaje de recaudación de entre un 85 y un 90% en voluntaria que es considerado ideal.

En cuanto a las críticas de la oposición municipal algecireña, que reclama el rescate del servicio, para el diputado parten del "desconocimiento". "Cuando vean este tipo de datos, que me digan por qué sería mejor rescatar el servicio". En términos económicos, resaltó, están las ventajas de la economía de escala, en la que el papel de Algeciras es clave como municipio más grande del servicio. Pero también una realidad: el Ayuntamiento de Algeciras ingresa anticipos mensuales de sus impuestos antes de empezar el periodo de recaudación, "servimos de prestatario pero sin cobrar intereses. Algo que no haría ningún banco, probablemente Algeciras no podría acceder a un préstamo en las condiciones actuales". Por ello, remarcó Solís, "no creo que ningún técnico avalase el rescate".

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, destacó en el último Pleno que había mejorado la recaudación ante las peticiones de remunicipalizar el servicio.