Díaz y Zoido se enzarzan a cuenta de los medios de seguridad en la comarca

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamó ayer más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para luchar contra los narcos, que a su juicio "campan a sus anchas" en la comarca. Las palabras de Díaz encontraron la réplica del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que le respondió en una carta que los delincuentes "son perseguidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad y saben que tienen enfrente al Gobierno y que pagarán por los delitos cometidos".

Díaz, a su vez, le envió otra carta "tras conocer que dos agentes de la Guardia civil habían sido embestidos por un coche conducido por un presunto narcotraficante" y le recordó que no fue "el único suceso" por el que tuvo que preocuparse ayer, junto al ocurrido en el hospital".

Sobre el asalto el martes al hospital, Zoido indicó que se trata de un "caso excepcional" que "no empaña la brillante actuación diaria" de los agentes. En cambio, Susana Díaz le respondió: "No dudo del esfuerzo, pero sí de los resultados".

La presidenta espera que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se den cuenta de que la reivindicación que tenemos de más Policía y Guardia Civil es urgente y muy necesaria".

Díaz advirtió de que el Campo de Gibraltar requiere de "un mayor compromiso y responsabilidad" por parte de todas las administraciones "para proteger y dar seguridad" a un entorno "que lo merece". "Los vecinos del Campo de Gibraltar no se merecen esta incertidumbre", dijo.

Para la presidenta, la ciudadanía necesita "más recursos, más medios, para que la zona se sienta protegida, apoyada y con un horizonte de esperanza y futuro para los que viven allí y trabajan y se esfuerzan por tener una vida digna".

Zoido negó la falta de seguridad de la que le acusa Díaz. "No tengo constancia de que en ningún momento me hayas transmitido queja o preocupación alguna por la situación en el Campo de Gibraltar, pese a que hemos conversado sobre temas diversos en diferentes ocasiones". El ministro también recordó a Díaz que ha visitado la comarca en seis ocasiones, "no solo para conocer la situación de primera mano, sino también para mostrar nuestro apoyo y agradecimiento a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que luchan contra el narcotráfico en unas condiciones complicadas".

El ministro indica en la misiva que ha brindado a los agentes "más medios humanos y materiales para hacer frente a los narcotraficantes" y asegura que se ha aumentado "el número de efectivos de unidades de acción rápida y de prevención y reacción" y que se han incorporado "algunos medios materiales". También recordó que en julio hubo un refuerzo "de más de 150 agentes para luchar contra el tráfico de drogas".

Zoido replicó a Díaz que todo el trabajo que el Gobierno está desarrollando en el Campo de Gibraltar "está dando sus frutos". Indicó que desde enero de 2017 hasta ahora se han incautado más de 183.000 kilos de hachís, han sido detenidas 518 personas y se han intervenido 490 vehículos.