Denuncian que algunos vecinos arrojan basura desde sus ventanas

La falta de civismo vuelve a aflorar en Algeciras. Algunos vecinos de la barriada de El Saladillo han tomado como costumbre arrojar objetos y basura por la ventana de los pisos de los bloques donde residen, tomando las zonas comunes ajardinadas como el punto de amortiguación de estos residuos.

No es cuestión general de la barriada, sino más bien de contadas familias que con su comportamiento dejan en evidencia su incivismo. La asociación intercultural de El Saladillo lamentó ayer estos actos ciudadanos rogando a los vecinos "que no arrojen por la ventana objetos y desperdicios", acompañado de la frase: "Esta costumbre debe acabar". Y es que no es la primera vez que ocurre en el barrio, existiendo casos de arrojo incluso de enseres y colchones.