Costas redistribuye arena en la playa de Getares para su puesta a punto

Dos máquinas enviadas por la Demarcación de Costas están trabajando en la playa de Getares para la redistribución de la arena, lo que se va complementando con la colocación de pasarelas y papeleras en las zonas donde se están terminando los trabajos. Esto se completará con el aporte de unos camiones de arena en el entorno del módulo central.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, y el concejal de Playas, Segundo Ávila, recorrieron ayer Getares para comprobar que se están dando las últimas pinceladas para que afronte la temporada de verano en perfectas condiciones. Ambos corroboraron, según el comunicado del Ayuntamiento, que se ha colocado la banda exterior del balizamiento que delimita los 175 metros de seguridad y que se pondrán a continuación los canales de entradas de las embarcaciones.

Por otra parte se sigue limpiando en profundidad y retirándose los restos que trajeron los temporales, como una viga de 25 metros que se reutilizará para la delimitación de un espacio de aparcamiento. Además están colocando las balizas exteriores, lo que ha experimentado un ligero retraso por los trámites administrativos que conlleva el proceso de adjudicación para realizarlo dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad.

Landaluce afirmó que "las playas están bien y esta semana concluirán los últimos retoques para que todo esté en perfectas condiciones. Estoy muy agradecido al concejal de Playas, a los responsables de Costas, y al personal del servicio de playas por el magnífico trabajo que han realizado para que los algecireños y los visitantes tengan las playas que se merecen".

Ávila insistió en sus agradecimientos a Costas por su colaboración tanto en la aportación de arena como en el envío de 250 metros de pasarelas de hormigón que de forma paulatina van sustituyendo a las de madera.

En cuanto al estado de las playas el portavoz de Izquierda Unida (IU) en Algeciras, José Luis Alcántara, exigió ayer responsabilidades directas al alcalde ante el "incumplimiento sistemático y continuo de los servicios, en la que prácticamente a las puertas del mes de julio, no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones resultando además de irresponsable, bastante peligroso". Alcántara no dudó en solicitar el cese inmediato del concejal de Playas por lo que asevera que no se trata de un problema de fuerza mayor: "Se trata de incompetencia y de nefasta gestión".