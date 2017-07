El Consistorio impermeabiliza el techo de la UNED para evitar las filtraciones

El Ayuntamiento de Algeciras ha procedido de nuevo a la impermeabilización del techo del salón de actos del centro asociado de la Universidad a Distancia (UNED) para evitar filtraciones cuando llegue el mal tiempo. La concejal de Educación de Algeciras, Laura Ruiz, dio cuenta ayer de estos trabajos de mantenimiento que se están llevado a cabo en estos días en el edificio.

La edil explicó que no es "una competencia directa del Ayuntamiento realizar este tipo de labores", si bien en la medida de sus posibilidades y durante todo el año, no sólo se mantiene la aportación económica que se hace al centro, siendo este Ayuntamiento el único de la comarca que la realiza, sino que se desarrollan trabajos como el citado. "Desde este equipo de gobierno, con el alcalde José Ignacio Landaluce a la cabeza, no podemos sino estar siempre al lado de esta institución cada vez que nos necesite, por todo ese trabajo que hace de cara a la formación de los ciudadanos".