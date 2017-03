El Consistorio reconoce la labor de Gloria Masallá y María Luisa Simón

El Ayuntamiento de Algeciras inició ayer los actos programados con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrarán en la ciudad a lo largo de esta semana. Las protagonistas de la primera cita fueron la responsable de Cáritas en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros en El Rinconcillo, María Luisa Simón Sánchez, y la locutora y presentadora de Radio Algeciras Gloria Masallá.

En un salón de Plenos abarrotado se rindió homenaje a las dos mujeres, ambas emocionadas ante sus familias, amigos y numerosas representantes de colectivos sociales de la ciudad. El alcalde, José Ignacio Landaluce, presidió el acto institucional junto a la concejal de Bienestar e Igualdad Social, Paula Conesa. El acto se erigió como un reconocimiento de la tierra a dos mujeres que lo merecen "por méritos propios" siendo "ejemplos a seguir", reconocía Landaluce que añadió: "Este respetuoso homenaje queremos que les anime a seguir esforzándose".

Si he podido hacer toda esta labor es porque mi marido estaba y está conmigo"

María Luisa Simón fue la primera en recibir el homenaje. La emoción le embargó pero pudo dejar su sentir dedicando el reconocimiento no sólo a todas las personas que están detrás de su labor, sino a su marido: "Si he podido hacer todo esto es porque él estaba y está conmigo".

Simón nación en Ceuta pero es algecireña de corazón. En la fe cristiana encontró la fuerza para luchar por el mundo y hacerlo más igualitario. En Cáritas de Nuestra Señora de los Milagros ha desarrollado su labor comprometida, que empezó repartiendo comida y acabó con un local y buscando ayudas de donde no había para apoyar a los más necesitados.

El largo currículum de Masallá como locutora de Radio Algeciras fue leído por Conesa. Nerviosa tomó el micrófono esta linense especial, como se define la comunicadora. "Estoy tremendamente feliz, emocionada y agradecida", señaló con un voz rota de emoción al recordarle el alcalde, minutos antes de recibir el homenaje, que hace pocos meses Gloria Masallá perdió a su madre.

Como profesional de raza Masallá hizo un alegato en torno a la igualdad y las dificultades que hoy en día hacen que el Día Internacional de la Mujer siga teniendo sentido. "Desde este lugar quiero rendir homenaje a todas mis compañeras de profesión", afirmó recordando a la primera locutora de Radio Algeciras: María Dolores García. No perdió de vista el motivo del homenaje afirmando que en su casa "no puedo hablar de desigualdades", en alusión a su experiencia familiar: "Veo orgullosa a la gente que me quiere y me siento rica de amor".

Masallá con 13 años se acercó a la radio por primera vez, en 1996 empezó en los 40 Principales pero sus ganas por crecer le llevó a entrar de lleno en el mundo de la comunicación participante en contenidos regionales. Ha entrevistado a personajes tan populares como Serrat o Lola Flores.

El alcalde de Algeciras presentó los actores programados esta semana también durante el homenaje. Defendió la lucha por la consecución de la plena igualdad, denunciando la "brecha" salarial que aún existe entre hombres y mujeres -puntualizando que ese problema no existe en el Ayuntamiento-, además de mostrar su repulsa a la violencia de género.

Entre los actos previstos destaca la marcha solidaria que partirá hoy a las 11:00 desde el oasis del Llano amarillo para seguir a las puertas del Ayuntamiento, donde conjuntamente con el Instituto Andaluz de la Mujer se celebrará una concentración en defensa de la igualdad. A las 12:30 de la mano del proyecto Un barrio de todos habrá un flashmob en la Plaza Alta. Mañana miércoles se celebrará el I Encuentro de Asociaciones de Mujeres en el Casino de Algeciras a las 9:00.