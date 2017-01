"Confío en la inspiración en el flamenco y la vida, no planifico"

El cantaor José Lérida López El Pañero (Algeciras, 1971) ultima su reaparición, que se producirá en la peña El Taranto de Almería, tras superar con paso firme el que a buen seguro ha sido el momento de mayor incertidumbre de su carrera. Una operación de garganta lo ha mantenido en un doloroso dique seco casi desde el fin del último verano hasta ahora. Pero ya pasó. José tiene ya fijados varios recitales en 2017.

-¿Han sido unos meses duros. ¿Cómo afronta un cantaor una intervención quirúrgica que puede afectar a su voz? ¿Con miedo? ¿Inquietud?

-Todo eso, sí: paciencia, incertidumbre, ha habido mucho de estos sentimientos… La verdad es que también me ha servido para escuchar mucho cante, comparar cosas… Hombre, algo de temor claro que se tiene siempre, aunque conté con que los médicos me dijeron desde un primer momento que no se iban a tocar las cuerdas vocales.

-¿Ha sido entonces un tiempo para seguir estudiando?

-No me gusta mucho la palabra estudiar en el cante, no sé por qué. Diría mejor para seguir indagando. Estudiando me parece quizá demasiado académico.

-Pero indudablemente usted es también un estudioso del flamenco.

-Bueno, sí, pero al decir estudiar parece que quitáramos expresión e inspiración al flamenco, cuando hoy, sobre todo en el baile, se le ha quitado mucho de esos valores tan espontáneos.

-Aunque 2016 haya estado marcado por el contratiempo de la intervención. ¿Cómo se han portado los últimos doce meses?

-Me gratificó mucho el viaje a Estados Unidos, a San Francisco y Nueva York. Sobre todo en San Francisco hay unas peñas con unos aficionados que me sorprendieron muchísimo. Es curioso que esa querencia por el flamenco tuvo su origen en artistas que viajaron allí en los años 70: Chocolate, Fernanda y Bernarda de Utrera, Farruco… O lo que ocurre con Anzonini, que es todo un dios allí cuando aquí casi ni se nombra. Hay personas de cierta edad que me pusieron grabaciones de Anzonini y otro referente para ellos, en la guitarra, es Diego del Gastor.

-Toda una experiencia.

-Sí, en las actuaciones vivimos un respeto del público muy positivo, una gran actitud, aplaudiendo en su momento… Cosas que incluso aquí, en España, no encuentras muchas veces cuando nos referimos al respeto por el flamenco. Hay mucho trabajo que hacer para recuperarnos en ese aspecto.

-Este 2016 se abrió un nuevo periodo en la junta de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, de la que usted es directivo. ¿Nuevos aires?

-Somos gente más joven, aunque muchos repetimos de anteriores directivas. Somos gente que nos preocupamos mucho por el flamenco y lo respetamos igualmente. Creo que se va a seguir en la misma línea pero con un nuevo aire con la intención de intentar expandirlo en nuestra zona porque, en este punto concreto, parece que estamos un poquito apagados. Vemos que la juventud no está tan implicada aquí como en Jerez, Cádiz, El Puerto de Santa María, Huelva o Málaga... Y queremos poner el acento en ellos.

-¿Y si tuviéramos que resumir en pocas líneas la situación flamenca de la comarca y no solo la de Algeciras?

-Ahora es mejor que hace cuatro o cinco años, eso sí. Han ayudado mucho tanto la consolidación del encuentro internacional Paco de Lucía, que creo va ya por tres ediciones, como la primera bienal de Canela de San Roque. Se está intentando unir a las peñas campogibraltareñas, hacer una federación como las que existen en otros lugares de España. Aquí no la tenemos pero se está trabajando en ello. Nos hacen falta más cantaores, bailaores y tocaores y que luego no se nos vayan.

-¿Por qué se nos van?

-Porque no existe una oferta de flamenco fuerte, ni en representantes ni en festivales… Hay que tener en cuenta que aquí citas importantes habrá cuatro o cinco al año y ya estoy diciendo mucho. En Almería -que no es Jerez, Sevilla ni Cádiz- no bajan de los 20 o 25 festivales fuertes anuales. En Jerez o Cádiz puede haber 40 al año y de eso se nutren los cantaores, tocaores, bailaores, hay representantes y surgen otro tipo de cosas.

-Me gustaría saber si José El Pañero es un artista que se marque metas o deja que todo fluya.

-Soy muy de inspiración en el flamenco y en la vida. No planifico mucho. Lo que quiero es volver a cantar y sentirme bien en el escenario. Si lo logro, todo fluye. Eso sí, el objetivo de 2017 después de 4 meses casi sin cantar es que en mi vuelta (10 de febrero en la Peña El Taranto, en Almería capital) pueda hacerlo al nivel que estaba. Me he probado muy suavemente hasta ahora, pero a partir de esa fecha llega la seriedad de los festivales. Me han dicho que casi seguro estaré en la bienal de Málaga (aún sin cartel oficial) y en peñas de Jerez a las que tuve que decir que no durante la recuperación. Hay un proyecto muy interesante para ir a Francia a cantar en abril y al festival de Cáceres, que es en septiembre.

-Hagamos ahora un ejercicio: intentemos traer aquí el primer recuerdo flamenco de José El Pañero, que nació en una casa cantaora por los cuatro costados y cuya puerta han cruzado primeras figuras.

-Lo primero es que yo nunca supe que me iba a dedicar a cantar, aunque sí que mi primer recuerdo es el de mi padre, mi abuela y mis tías cantando en mi casa. Eso era lo más natural del mundo, con mis primos pequeños también... Era un ambiente familiar. Y después empezar a ver flamencos de aquí entrar con mi padre: el Tío Mollino, Tío Periquiqui, El Monje, gente de otras casas cantaoras. Y de fuera, Bernarda y Fernanda de Utrera, Paco Valdepeñas o Manuel Moneo. Llegaban por amistad con mi padre. La manera de cantar que tenían me dejó marcado para siempre. Cuando creces, inconscientemente asumes los giros de ellos. Es como los niños chiquititos cuando aprenden inglés, que lo hablan luego solos. Por eso eran tan importantes las casas cantaoras, porque eran auténticas universidades del flamenco. La vida ahora es otra historia.

-¿A quién le gusta escuchar?

-Tengo varios: Manuel Moneo, Inés Bacán, Juana la del Pipa, Luis El Zambo, Fernando de la Morena, son cantaores que tienen una gran personalidad, es precisamente lo que falta hoy. No son muy jóvenes, pero tienen una personalidad muy marcada. Ahora sufrimos una gran uniformidad. Es más, es que antes no se podía comparar porque casi todos eran incomparables. Terremoto, Antonio Mairena, Tío Borrico, Sordera, El Serna, Chaqueta, Rafael El Tuerto, Tío Mollino y Fernanda de Utrera lo eran. Todos ellos hacían el cante suyo y tenían un sello personal. Hoy se aprende de los discos y se reproduce. En el baile pasa igual. Solo la guitarra se salva algo, con tocaores como José de Pura, Domingo Rubichi o Rubén Lara, en Málaga, que aportan cosas nuevas y propias aparte de haber tomado las referencias de Paco de Lucía, Morao o Diego del Gastor.

-¿Tiene añoranza por el flamenco de antes?

-Echo en falta esa personalidad, la naturalidad con la que se vivía el flamenco. Hoy tratan de mezclarse cosas que no son flamenco. Nos obsesionamos con la afinación y la musicalidad, cuando antes eran intrínsecas a esta música.

-¿Y aquellos pioneros, entre los que estaba su padre, que fundaron la Sociedad del Cante Grande a principios de los 70?

-Fueron un ejemplo de preocupación e interés por este arte. Antonio Rubio junto a mi padre, Tío Evaristo Heredia, José Reyes o Francisco Martín Hurtado han sido personas que han hecho muchísimo por el flamenco. Desde luego que vivieron el final de una época, porque su afición les llevaba a irse a escuchar a Fernanda de Utrera varios días y sin saber cuándo volvían. A su regreso de Venezuela se unió a ellos Pepe Vargas, otro nombre importantísimo. Han dejado el listón muy alto.