La Comisión de la Zona Sur recibe el respaldo vecinal, pero siembra dudas

El borrador de la llamada Comisión de la Zona Sur -antes Mesa de El Saladillo- que pretende sentar las bases de la línea de acción y funcionamiento de este órgano para revitalizar la ciudad, ya está en la calle y ahora le toca a los vecinos mover ficha. El documento se presentó la pasada semana con la intención de ser la primera piedra de una futura radiografía real sobre la que coordinar actuaciones. Los vecinos ya han empezado a estudiar sus 22 páginas con 77 párrafos y 17 objetivos. Hasta el 8 de mayo tienen tiempo para presentar enmiendas y lo harán.

Las principales barriadas afectadas, El Saladillo y Los Pastores, no pueden evitar ver con escepticismo algunos de los puntos del documento por la experiencia "fallida" de la mesa y por la falta de concreción de algunos puntos. La falta determinación de propuestas y del obligado cumplimiento de éstas, unido a que los vecinos consideran que la "parte social" debería participar más y no sólo en las mesas de trabajo, genera serias dudas.

La coordinadora Algeciras Sur celebrará en los próximos días una reunión para estudiar qué pueden aportar al borrador y realizar enmiendas en caso de considerarlo oportuno, de forma conjunta y coordinada. El presidente de la coordinadora vecinal, Antonio González, no quiso anticipar su valoración a la espera de reunirse con los colectivos vecinales implicados. Presentarán enmiendas a partir de los encuentros y debates que tengan.

González puso en valor el hecho de que se haya "consensuado un documento por dos administraciones", en referencia al Ayuntamiento de Algeciras y a la Junta de Andalucía. El presidente de Algeciras Sur calificó este avance de "paso importante, es lo que siempre hemos reivindicado". Una vez esté claro el trabajo espera que entre todos los implicados se presente a nivel regional.

El documento de la Comisión de la Zona Sur fue presentado el pasado viernes por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, anunciando que se ampliaba el área de influencia a las zonas 15 de Junio, Pescadores, Los Toreros, La Yesera, Cortijo Vides y Los Pastores, además de El Saladillo.

El presidente de la asociación Verde y Blanca de El Saladillo, Antonio Perles, no ha podido evitar tomar con "pies de plomo" esta comisión. El representante vecinal del barrio que dio origen a todo este movimiento espera que no sea "papel y fotografía". Perles no considera adecuado hablar de "sinergia" con la antigua Mesa de El Saladillo, recordando que este órgano no tuvo éxito.

Para Perles la mesa y la comisión son totalmente diferentes. Recordó que la primera nació con la intención de quitar la mala imagen que tiene la barriada en torno a actos delictivos, apuntando que hay artículos en el borrador que habrá que revisar y rectificar, si bien el sistema de organización lo ve difícil de "cumplir".

Por parte de la asociación La Unión de Los Pastores, Gabriel Chaves, detalla que fue una sorpresa el anuncio del borrador. Los vecinos de la zona sur pedían un órgano similar al Comisionado del Polígono Sur (Sevilla), pero el nombre no les importa aunque sí el hecho de que abarque a más barrios. Chaves no termina de ver hasta dónde llega la participación ciudadana considerando que "hay algunas cosas en las que nos dejan fuera". Entiende el vecino que al documento le falta concreción.

El documento expone que los protagonistas de la comisión serán las administraciones, los servicios y el tejido asociativo y ciudadano. La primera fase será un trabajo interno en equipo llegando a un consenso, teniendo una aproximación al conocimiento de la comunidad con un documento sencillo y apostando por un punto de partida. Se formará a los miembros del equipo y se documentará todo el proceso. La segunda fase será "salir a la comunidad" convocando a todos los miembros. La propuesta es iniciar un proceso de intervención y participación de la comunidad para enfrentar los problemas y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. El documento explica que "la participación de todo el mundo es la clave para el desarrollo".