Caledonian estudia ubicar un complejo vacacionalde lujo

La inmobiliaria de viviendas de lujo Caledonian planea extender su actividad al negocio hotelero con la construcción de un complejo vacacional en la Costa del Sol. El complejo estaría ubicado "entre Algeciras y Marbella", según explicó el presidente de la compañía, Enrique López Granados, quien no quiso especificar el lugar exacto porque el proyecto aún está en negociaciones.

López Granados, que presentó recientemente una promoción de viviendas de lujo en Pozuelo (Madrid), también confirmó que Caledonian ha comprado el edificio Javier Ferrero, en Madrid, por 9 millones de euros. El edificio se rehabilitará y se calcula que con la venta de las viviendas la inmobiliaria obtendrá entre 25 y 30 millones.

Manifestó que a Caledonian le gustaría expandirse a otras zonas como Barcelona. No obstante precisó que la inmobiliaria todavía no ha encontrado "un suelo adecuado para poder construir". "Si encontrásemos suelo adecuado no tendría problemas en empezar proyectos en otros lugares", señaló. No obstante, López Granados añadió que construir en otras zonas requiere de un esfuerzo adicional, por eso prefiere lugares que ya conoce como la Costa del Sol o Madrid. El presidente de Caledonian aseguró que la rentabilidad que obtiene la inmobiliaria por sus actividades es del 15%.