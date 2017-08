CGT exige que la plantilla de parques y jardines tenga ya horario reducido

El sindicato CGT reclamó ayer que se empiece a aplicar de manera inmediata la jornada reducida de verano que se ha acordado en el nuevo convenio colectivo de Recolte, la concesionaria del mantenimiento de los parques y los jardines en el municipio de Algeciras.

La organización indicó que el acuerdo alcanzado entre el comité (formado por UGT y CCOO), la compañía y el Ayuntamiento estipula una hora menos de trabajo al día -quedando el horario de 8:00 a 14:00- de junio a septiembre para acortar el periodo en el que más pega el sol y prevenir golpes de calor.

"CGT se ha dirigido a la dirección de la empresa para pedirle que dicho horario de verano se empiece a aplicar de forma inmediata. Este sindicato comparte esta ilusionante expectativa creada en la plantilla, pero ve que a día de hoy todavía no se ha empezado a poner en práctica con el silencio cómplice de CCOO y de UGT", expresó.

La organización consideró que el alcalde, José Ignacio Landaluce, debe interceder para que la empresa comience a implantar ya el nuevo horario.

"La no aplicación del horario de verano supone que diariamente la plantilla está realizando en torno a 70 horas extraordinarias gratuitas para la empresa, por cada día en que este horario no entre en vigor. Si no se aplica en todo el verano, desde la firma del convenio estas horas supondrían la friolera de 3.080 horas extras", sostuvo CGT.

El sindicato apuntó que también se dirigirá a los responsables comarcales de CCOO y UGT y a sus representantes en dicho comité para que emplacen a la compañía a poner en práctica ya los acuerdos alcanzados. "O en caso contrario le den explicaciones a la plantilla de Recolte de por qué no están disfrutando ya el horario de verano", insistió.

CCOO y UGT han informado esta semana de que entre los acuerdos alcanzados para que rijan en las condiciones laborales de Recolte también figura la conversión en indefinidos de 13 contratos eventuales durante la vigencia del convenio, en un calendario a acordar entre las partes; así como que la implementación de esta medida se haga de acuerdo con la antigüedad de los trabajadores.