Borrachos de cultura

Ir a la universidad no debe ser cuestión de edad. El Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz en el Campus de Algeciras ha cumplido en este curso su sexta promoción del segundo ciclo y en paralelo ha ido creciendo la asociación de estudiantes Julia Traducta, fundada en 2010 por Francisco Ruiz. De una excursión y un par de conferencias en el primer año se ha pasado a un programa de actividades que llegó a sumar más de una quincena de actos entre viajes, convivencias y ponencias el último curso, con un equipo dirigido por Victoria Guerrero.

El primer año el Aula contó con unos 30 alumnos y el último ha alcanzado casi los 160. El requisito indispensable para entrar es tener a partir de 55 años. "El objetivo es no quedarse en casa. El Aula le ha dado vida a muchísimas personas, ha roto la monotonía", explica Guerrero que además recuerda que "a mucha gente le da miedo la palabra universidad, pero aquí si no quieres no hablas y si quieres levantas la mano".

El lunes, 3 de julio, se inicia el plazo para la matriculación de los nuevos alumnos

El Aula de Mayores va de la mano de la asociación de alumnos, uno es el cuerpo y el otro el alma. Es tanta la aceptación de esta formación que hay un gran número de egresados que siguen en Julia Traducta para no perder los lazos con el Aula. El último curso 25 plazas se pusieron a disposición de aquellos alumnos que culminaron el segundo ciclo pero querían continuar.

El calendario de matriculación de este año ya es público. Para el alumnado de nuevo ingreso la preinscripción debe hacerse del 3 al 20 de julio y del 4 al 15 de septiembre. La lista de admitidos se conocerá el 26 de septiembre y el plazo de matriculación será desde el día citado hasta el 6 de octubre. Para aquellos que continúan su formación las fechas de matriculación son del 3 al 20 de julio y del 4 al 15 de septiembre.

La asociación de alumnos, cuya cuota es 24 euros al año, ha experimentado una gran evolución con conferencias de voces ilustres como Rosa María Calaf, Juan José Téllez, Alberto Galán o Pepe Barroso. El mayor éxito se obtuvo el pasado curso con la charla sobre el camino de La Trocha de José Juan Yborra. La incorporación del colectivo a las redes sociales ha provocado que cada acto que organizan tenga una gran repercusión mediática y social.

El objetivo del Aula de Mayores es enriquecerse en conocimientos desde mitología griega a química, historia o derecho hereditario. Son temas de interés adaptados a los estudiantes. El profesorado lo elige la universidad y las clases suelen tener un nivel medio para que todos se sientan cómodos. "Se lleva estupendo eso de no tener que examinarse", explica Guerrero.

El perfil del alumnado es muy variopinto formado por amas de casa, personas con estudios medios e incluso maestros e ingenieros. El fin es sociabilizarse, de hecho muchos se han reencontrado en el Aula con antiguas amistades.

Las excursiones también merece un capítulo a destacar ya que viajan con guías culturales y eso amplía la posibilidad de conocimiento, más allá de haberlo visitado con anterioridad. "Emborrachados de cultura", así volvieron de la visita a Cádiz.