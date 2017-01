Beneroso mantiene su proyecto para el PSOE y no descarta volver a presentarse

Isabel Beneroso mantiene el proyecto con el que aspiró a ser elegida secretaria general del PSOE de Algeciras. La socialista no obtuvo la victoria en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 26 de noviembre, pero entiende que los respaldos cosechados indican que una parte relevante de la agrupación quiere que se lleven a cabo las líneas de actuación y las ideas que propugnó durante el proceso.

Según ha podido Europa Sur, esta posición no significa que Beneroso se vaya a presentar en la asamblea ordinaria que ha de ser convocada, presumiblemente en el último trimestre de este año, para la elección definitiva de una nueva Ejecutiva local socialista. Pero sí significa que no descarta hacerlo, si considera que su proyecto no ha sido suficientemente integrado en estos próximos meses por la dirección local de Juan Lozano.

El referido 26 de noviembre la militancia del PSOE de Algeciras eligió una nueva Ejecutiva local en una asamblea extraordinaria convocada a raíz de la dimisión como secretaria general de la agrupación de Angelines Ortiz. Se presentaron tres candidatos a suceder a Ortiz y la votación resultó muy ajustada. Juan Lozano se convirtió en el nuevo secretario local de los socialistas algecireños con 123 apoyos, Rocío Arrabal cosechó 120 e Isabel Beneroso se hizo con 103.

El proceso electoral se llevó a cabo con conocimiento de que habría una suerte de segunda vuelta, una asamblea ordinaria en la que el secretario local tendrá que refrendar el resultado ante las candidaturas que se puedan presentar.

El proyecto de Isabel Beneroso no se ha disuelto. Ella y su grupo de trabajo y candidatura -en el que figuran cuatro concejales de los seis del grupo municipal, entre ellos el portavoz, Fernando Silva- consideran que los 103 votos conseguidos refuerzan su posición porque se situaron por encima de las previsiones y expectativas, una vez que el antiguo secretario local Rafael España, que conserva una cuota de influencia que no se puede ignorar, decidiera apoyar a Rocío Arrabal.

Beneroso y su gente de confianza, esta parte de la agrupación algecireña, se define y declara como susanista, fiel y afín a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de la federación andaluza. Consideran que no contaron en la asamblea de noviembre con el respaldo de Rafael España por no comulgar con el sector pizarrista de la formación.

El Comité Federal del PSOE convocó el pasado sábado las primarias y el congreso para la elección de una nueva dirección nacional. El congreso se ha fijado para los días 17 y 18 de junio y las primarias tendrán lugar unas tres semanas antes. El partido a continuación renovará todas sus direcciones hacia abajo, hasta conformar también las nuevas a nivel local. Es lo que hace que el PSOE de Algeciras tenga que afrontar otra disputa por la secretaría local, si se produce, aunque acabe de tener ya una.

Preguntada por su posición después de que el Comité Federal echara a rodar los distintos procesos el sábado, Beneroso señala que su equipo está esperando que Juan Lozano les llame y ver "qué propone" el secretario local.

"Nosotros lo que queremos proponer es una mesa para la integración, que se trabaje desde esa mesa y llevar a ella nuestro programa", expone la socialista. "Porque lo que nosotros queremos debatir es sobre las ideas y no sobre las personas. A nosotros nos da igual ahora mismo el cargo político u orgánico. No queremos integrarnos en un cargo político orgánico, queremos integrar nuestro proyecto y trabajar con esas ideas porque estamos viendo que hace falta una oposición fuerte en la ciudad", sostiene.

Para Beneroso Algeciras precisa "una oposición fuerte contra una persona, José Ignacio Landaluce, que está haciendo un gobierno personalista". "Ya no es un gobierno del Partido Popular -asegura-; es una persona del Partido Popular que está haciendo y deshaciendo sin ton ni son. Tiene las concejalías paralizadas, a los concejales atemorizados, nada más hay que verlo. Nadie se atreve a levantarle la voz. Está aislado, cada vez está más lejos de la realidad de Algeciras. No explica para qué lo tenemos de senador, y la ciudad está muerta".

"La nueva Ejecutiva (local del PSOE) yo creo que tiene un tiempo para situarse", cuenta Beneroso. "Creo que no esperaban que iban a tener la responsabilidad de gobernar la agrupación de Algeciras. Hay que darle tiempo para que empiecen a desarrollar su programa o el proyecto que ellos tengan".

"Creo -apunta no obstante- que ya tiene que estar más implicada en lo que es la oposición a Landaluce y la oposición al proyecto del PP". "Y sobre todo creo que Juan Lozano, que es a quien le corresponde la acción política, tiene que empezar a dialogar con todas las partes, empezar a trabajar con todos nosotros y tiene que ser más constante en el proyecto de unidad del partido. Tiene que ser una prioridad a día de hoy el proyecto de unidad, de unidad y de cohesión con el resto de las candidaturas, pues no podemos llegar con una agrupación dividida en tres partes a hacerle una oposición a José Ignacio Landaluce", agrega.

Beneroso insiste en que es muy necesario un PSOE fuerte. "¿Landaluce dice que le faltan 70 millones de euros para atender las necesidades de la ciudad y no está buscando las fuentes de ingresos? Y las fuentes de ingresos no pueden ser tocarle siempre el bolsillo a los ciudadanos o dejar de pagar a los proveedores. Las fuentes de ingresos las tiene en generar empleo y generar riqueza. Que empiece a trabajar, que deje tantos viajes a Madrid, que se siente en su despacho, que trabaje, y que empiece a generar empleo y riqueza y que empiece a pensar en gestión, en gestionar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Poniendo macetas en las calles? ¿Inaugurando un supermercado? ¿Eso es lo que hace cuando está aquí?", vuelve a cargar contra el alcalde.