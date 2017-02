Beneroso acusa a Ruiz Boix de injerencia y reclama imparcialidad

La socialista Isabel Beneroso exigió ayer al vicesecretario provincial de su partido, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, que no se entrometa en el funcionamiento de la agrupación de Algeciras e imparcialidad en la asamblea que a finales de año ha de elegir al nuevo secretario local del PSOE algecireño.

Ruiz Boix mostró el martes su apoyo a Juan Lozano, que se impuso en la asamblea extraordinaria de noviembre a Beneroso y a Rocío Arrabal. Así se manifestó en una rueda de prensa en la sede del PSOE algecireño.

"Él no es militante del PSOE de Algeciras. Si lo hace a título personal, pues no debería utilizar los medios que se ponen a su disposición y se vaya a hacerlo a la puerta del Palacio de los Gobernadores. Si lo hace como vicesecretario general del provincial, la secretaria general deberá explicar si ésta es la postura de la dirección política provincial, porque entonces queda muy lejos de la imparcialidad que se supone en todos estos congresos que se avecinan ahora", declaró Beneroso, quien no descarta volver a presentarse.

"El proceso que se abre ahora en todas las agrupaciones merece respeto y no puede venir a pretender hurtar el debate de los militantes de Algeciras, porque no es militante de la agrupación de Algeciras, es de San Roque", insistió la socialista algecireña.

"La agrupación de Algeciras es de los militantes de Algeciras, por mucho que él pretenda crear o utilizarla como una subdelegación de San Roque poniendo a un hombre de paja. Que no siga haciendo injerencias en la misma, que se preocupe de su agrupación y de los problemas internos que ya tiene en la suya", espetó.

Para Beneroso lo dicho por Ruiz Boix "no es unificar el partido, ni hacer integración, ni cohesión; lo único que hace es evidenciar diferencias".

"Nosotros nos hemos posicionado al lado de Susana Díaz como secretaria general regional y ella está siendo respetuosa con el federal en todo este proceso. ¿Por qué no es él respetuoso? En Algeciras no se necesita a nadie que venga a examinar la gestión política que hace el secretario general, sea quien sea, ni a tutelarlo", afirmó.

"Por tanto, nosotros exigimos un proceso transparente, sin injerencias, imparcial, se presente quien se presente, ya que todos los militantes de la agrupación pueden hacerlo y él no puede estar vulnerando los derechos de los militantes de Algeciras", finalizó.