El Ayuntamiento inicia el arreglo de la calle Donantes de sangre

La calle Donantes de sangre, situada en San García, ya está siendo arreglada. Uno de sus tramos tuvo que ser cerrado al tráfico por el hundimiento que presentaba. El Ayuntamiento prevé que se pueda volver a transitar por esta vía la próxima semana.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se pasó ayer la calle para conocer la evolución de las obras que ha contratado la empresa Emalgesa para dar solución al hundimiento que se había producido en la calzada a consecuencia de una avería en las conducciones de agua. Durante la visita estuvo acompañado de la teniente de alcalde delegada de la empresa de aguas, Eva Pajares, y por técnicos de la compañía.

Se abrirá al tráfico antes del asfaltado para evitar más molestias tan cerca del hospital

El alcalde fue informado de que estaba previsto que ayer por la tarde se empezara a hormigonar el tramo de calle afectado, comprendido entre las avenidas 28 de febrero y la del Hospital, con una superficie de unos 300 metros cuadrados.

Eva Pajares manifestó que se ha contemplado que, tras el hormigonado, se abra la calle al tráfico para no prolongar las molestias que ocasiona el cierre, ya que se trata de una calle muy utilizada por los ciudadanos que se dirigen al hospital. Esto podría ocurrir entre finales de semana o comienzos de la próxima. No obstante, aclaró que la calle no se quedará como se la encontrarán los conductores cuando se permita otra vez la circulación, sino que con posterioridad se verterá una capa de asfaltado en caliente que se realizará de la forma más rápida posible.

La calle se cortó al tráfico después de producirse en ella un hundimiento longitudinal siguiendo el trayecto de la conducción de agua donde días antes se había producido una avería. Aunque dicha avería se solucionó, la pérdida de agua había socavado las capas de firme de la calzada, originando el problema en la vía que en breve quedará resuelto.

La empresa municipal de aguas contrató hace unos días los trabajos que se acaban de ejecutar porque el volumen de la obra civil que era necesaria superaba los medios de los que dispone. De lo que sí se encargó Emalgesa fue de solucionar el problema en la red de tuberías.

El alcalde avanzó en su momento que encargaría un informe a los técnicos por si era aconsejable cerrar al tráfico Donantes de sangre debido al estado que presentaba. Efectivamente fue lo que recomendaron los expertos.

Los vehículos no pueden transitar por la vía desde el miércoles de la pasada semana. Se permite el acceso y la salida a propietarios de garajes de la urbanización Ceret Bahía en el sentido de la marcha actual.