El Ayuntamiento estudia más líneas de cooperación con Cruz Roja

El Ayuntamiento de Algeciras y Cruz Roja Española siguen estrechando lazos de colaboración en beneficio de la ciudad. El alcalde, José Ignacio Landaluce, mantuvo un encuentro con los responsables de la organización con los que repasó las líneas de colaboración y plantearon fórmulas para incrementarla. "Trabajamos en muchas líneas, pero queremos incrementar esa colaboración con la Cruz Roja, aprovechar su inercia, y poner en valor al voluntariado", manifestó el alcalde

Landaluce estuvo acompañado por la concejal de Salud, Juana Cid, y asistieron al encuentro el coordinador provincial de Cruz Roja, Javier Gil; el responsable de Socorrismo y Emergencias, Andrés Ramírez; y el responsable de Preventivas, Álvaro García.

En la reunión se hablaron de actuaciones de presente y de proyectos a corto plazo. El alcalde reiteró la voluntad de este equipo de gobierno de que la implantación de la Cruz Roja en la ciudad sea cada vez mayor. Gil agradeció la buena disposición del alcalde, no sólo hacia las actividades y los usuarios sino también con el voluntariado y destacó que en ocasiones lo más visible es su intervención en la Operación Paso del Estrecho, pero no lo más importante. El representante provincial de Cruz Roja destacó que "es lo más visible, pero no lo más grande que, como el alcalde conoce muy bien, son todos esos voluntarios que acompañan y dan su apoyo a las personas que viven en situación de calle, y que trabajan con ellos de día en otros aspectos sociales".

Gil se refirió también a otros muchos servicios en los que colabora Cruz Roja no siempre tan conocidos, como los acompañamientos a las personas mayores, los traslados a las playas a personas con movilidad reducida, e incluso la nueva ventana de empleabilidad que ha abierto recientemente para ayudar a los parados de larga duración en su capacitación y en la búsqueda de empleo.

El representante provincial de Cruz Roja indicó que "son muchos trabajos callados pero muy importantes", y destacó que no sería posible realizarlos sin el apoyo de la sociedad y del equipo de gobierno, reiterando su agradecimiento en especial al alcalde por todo el apoyo que presta a la entidad.