El Ayuntamiento contratará a 322 parados con los planes de la Junta

El Ayuntamiento de Algeciras anunció ayer que va a suscribir los 322 contratos que podrá formalizar con cargo a los planes de empleo Emple@ Joven y Emple@ 30+, promovidos por la Junta de Andalucía. El gobierno local explicó la semana pasada que no podría desarrollarlos por la inseguridad jurídica creada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que podían generar gastos que las arcas locales no pueden asumir. Ayer indicó que, una vez estudiados informes jurídicos sobre este asunto, hará los planes de empleo aunque no tenga garantizado plenamente que no tenga que afrontar costes imprevistos.

La inseguridad jurídica se planteó por fallos del TSJA tras una serie de denuncias que presentaron extrabajadores de los planes de empleo de la Junta en Málaga capital. El tribunal estableció que cualquier parado que entrara a trabajar en el Ayuntamiento tenía que hacerlo con el mismo sueldo de un empleado municipal de un puesto similar al que se desarrolle.

Los contratos durarán seis meses. Se harán de manera escalonada hasta agosto de 2018

En esa coyuntura el dinero que entrega la Junta no cubriría la totalidad de los costes de las contrataciones. El Ayuntamiento de Algeciras señaló que no podía asumir el dinero que representaba.

Ocurre que también el TSJA se ha pronunciado sobre los planes de empleo hace pocos días a raíz de una causa abierta por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Y en este caso ha dictaminado que el decreto de la Junta que regula los programas ha de prevalecer sobre un convenio colectivo de un Consistorio.

El portavoz del grupo socialista, Fernando Silva, expuso ayer que por la división del sistema judicial la jurisprudencia del dictamen sobre Alcalá de Guadaira recae sobre Algeciras.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, no obstante resaltó que el Ayuntamiento ha querido asumir "una parte del riesgo" para que las contrataciones puedan ser una realidad.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, contó en un comunicado que el Ayuntamiento acogerá los citados planes de empleo, que suponen la contratación entre marzo de este año y agosto de 2018 de 322 jóvenes y mayores de 30 años por parte de la institución municipal, por un periodo de seis meses. Las contrataciones se irán realizando de manera escalonada durante el periodo durante el que se pueden llevar a cabo.

La decisión municipal se tomó en una reunión mantenida ayer en la que estuvieron presentes, además de Landaluce y Fernández, el director de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Algeciras, Francisco Rebolo; el teniente de alcalde delegado de Personal, Jacinto Muñoz; el delegado de Fomento Económico y Empleo, Diego de Salas, y los responsables técnicos de las distintas áreas municipales implicadas.

Los contratados realizarán distintos trabajos adscritos a diversas delegaciones municipales.

Los programas se incluyen en la Ley 2/2015 de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, dentro del denominado Proyecto Cooperación Social y Comunitaria. Ambos están subvencionados con 2.730.000 euros por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo, procedentes del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 y del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

"Había problemas para ejecutarlos debido a sentencias que se han operado que dictaban que debían cubrirse los salarios hasta el convenio colectivo y eso nos impedía asumirlos por su alto coste, más de 3 millones de euros para las arcas municipales. Sin embargo, una vez estudiados los informes jurídicos hemos querido asumir una parte del riesgo y a partir de hoy (por ayer) iniciamos ya las contrataciones de estos planes de empleo que se prolongarán también durante el año 2018, dado que el periodo de aplicación de éstos es de 18 meses", dijo Fernández.

El responsable municipal de Hacienda afirmó que "el Ayuntamiento de Algeciras aprueba los planes de empleo, incluso con un decreto de la Junta de Andalucía que es nefasto en tanto que puede meternos en un riesgo, pero no cabe duda de que deben asumirse para que haya menos personas en situación de desempleo y tener más altas en la Seguridad Social".

De Salas informó de que el Ayuntamiento de Algeciras también va a solicitar, mediante la presentación de un proyecto, los planes de empleo juvenil que el Ministerio de Empleo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y que poseen una dotación presupuestaria total de más de 100 millones de euros que se asignarán por concurrencia competitiva. Recalcó que la Junta de Andalucía lleva desde 2011 sin conceder a Algeciras ningún plan de formación para el empleo.

El socialista Fernando Silva sostuvo que aun antes de conocerse las últimas sentencias del TSJA había fórmulas para poder realizar los planes de empleo y que el equipo de gobierno ha perdido un tiempo que podía haber adelantado.

Silva instó a Landaluce a no confrontar con la Junta de Andalucía a propósito de los planes de empleo porque es un tema que debe quedar al margen de disputas políticas.