El Ayuntamiento confía en poder pagar en plazo a sus proveedores

El grupo municipal del PSOE y Podemos lanzaron ayer duras críticas contra el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda después de que ambos vislumbraran una posible solución para la elevadísima demora municipal en el pago a proveedores. El Ministerio de Cristóbal Montoro explicó al equipo de Gobierno de José Ignacio Landaluce que debe actualizar su plan de tesorería y entonces buscará fórmulas para financiarlo, previsiblemente a través del Fondo de ordenación.

El PSOE entiende que "el gobierno local del PP, con José Ignacio Landaluce a la cabeza, ha vuelto a hacer el rídiculo, montando un viaje a Madrid de cuatro personas y un fotógrafo para traer de vuelta el mismo mensaje que el Ministerio de Hacienda le trasladó por carta. Tiene que tomar medidas, con un plan de tesorería real que se cumpla, y así podrá acceder a nuevos créditos con los que pagar a los proveedores".

"Ya es tarde para pedir perdón por tantos engaños. A José Ignacio Landaluce solo le quedan los montajes fotográficos, porque la realidad es que las cuentas municipales están empeorando después de siete años de alcaldía del Partido Popular en Algeciras", afirma el portavoz municipal socialista, Fernando Silva, quien considera que Landaluce "demuestra su absoluto desconocimiento de la gestión económica cuando intenta vender que un presupuesto bajo es mejor. Un presupuesto es un proyecto. Lo que importa, alto o bajo, es que se cumpla, que sirva a los objetivos de reducción de la deuda y a la mejor prestación de los servicios, y eso se ve en las liquidaciones y en otros indicadores".

"Algeciras ya viene recibiendo dinero del Fondo de Ordenación. Eso no es tampoco ninguna novedad. Lo que tiene que hacer es no gastar en caprichos y gestionar, que es lo que no ha hecho en siete años. Se acabó para el PP de Algeciras el tiempo de los cuentos, de los planes de ajuste con medidas que no se cumplen, de falsos superavits", añade el portavoz municipal socialista, que concluye: "Es otro engaño vender como un logro de gestión acabar con las operaciones de tesorería a corto y pasarlas a largo plazo. No desaparece la deuda, sino que cambia de carácter. La hipoteca sigue existiendo".

Podemos Algeciras considera que el anuncio efectuado por el alcalde, José Ignacio Landaluce, no es sino "un rescate maquillado del Ayuntamiento de Algeciras por parte del Ministerio de Hacienda, que camufla la intervención de las cuentas municipales bajo la fórmula de un nuevo fondo de ordenación".

El coordinador general de Podemos Algeciras, Alejandro Gallardo, recuerda que "este no es el primer fondo de ordenación al que se acogería el Ayuntamiento de Algeciras, y la experiencia nos dice que esta medida no ha servido en el pasado para bajar el periodo medio de pago, sino que lo ha incrementado", recordando que "en los últimos tres años, la morosidad de Landaluce se ha triplicado". "Al contrario de lo que anuncian, firmar un nuevo fondo de ordenación sería vender aún más las competencias del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y perder aún más capacidad de decidir localmente el futuro de nuestra ciudad, que terminará quedando en manos de unos gestores en Madrid", señala Gallardo.

Por su parte, el teniente de alcalde Jacinto Muñoz respondió a las críticas reiterando que "una vez más el Partido Socialista de Algeciras recurre a las mentiras de cara a desmontar y despreciar el trabajo que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de cara a reducir el periodo medio de pago a proveedores". Muñoz recordó todas la medidas y el Plan de Ajuste que ha tenido que llevar a cabo el equipo de Gobierno de la ciudad desde el 2011 para "poder salir de la situación de bancarrota y despilfarro heradada de la anterior coalición del PSOE e IU, y en el que por portavoz socilista, Fernando Silva, estaba presente como asesor".

El edil municipal ha puesto en valor la importancia de la reunión llevada a cabo en la jornada de ayer, con la Secretaria de Financiación Autonomica y Local, Belén Navarro, de cara a ultimar una solución eficaz para reducir el periodo pago a proveedores, según marca la legalidad.

"El Partido Socialista y Fernando Silva vuelven a mentir una vez más, mintieron en la deuda socialista, mintieron en el despilfarro del gobierno socialista, mintieron en la situación en la que nos dejaron su nefasta gestión y ahora mienten también sobre la presencia de un fotógrafo en dicha reunión con el ministerio, a la que sólo asistió el alcalde y el delegado de hacienda, así como el interventor y viceinterventor".

Para finalizar, Muñoz destacó que "el Partido Socilista quiere hacernos creer que subir los impuestos, no es un problema para los algecireños, y pretenden querer volver a gobernar sin importarles subir los impuestos a todos los algecireños. Fernando Silva y los dirigentes socialistas son sinónimos de despilfarro, subida de impuestos, endeudamiento y nula gestión y trabajo".